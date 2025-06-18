Как Украине избежать поражения и оккупации: Горбач назвал вариант

Ключевой вопрос для Украины сейчас - это внутренняя устойчивость.

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Владимир Горбач считает, что Украине нужно сделать акцент на производстве оружия / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, УНИАН

Главные тезисы:

При президентстве Трампа Украина не получит помощь от США

Украине нужно производить необходимое вооружение

Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине новую помощь при президентстве Дональда Трампа. И об этом в США говорят уже открыто. Европейский Союз не сможет полностью компенсировать эту помощь - ни вовремя, ни в необходимом объеме, особенно если речь идет об ассортименте вооружения и оборудования.

Поэтому наша стратегия сейчас - сделать акцент на собственном производстве и в кооперации с европейскими оборонными компаниями производить вооружение и оборудование как на территории Украины, так и на территории Европы. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

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По его словам, Украине нужно производить то вооружение, которое стране действительно необходимо - включая баллистическое вооружение, ракеты и другое критическое оснащение.

"Мы делаем то, что в наших силах. Да, мы опоздали с этим вопросом на несколько лет. Это можно было инициировать раньше и пробовать реализовывать еще тогда. Но, как говорится, для танго нужны двое. Воля и готовность наших партнеров - также решающие. Одних наших желаний недостаточно - нужна еще и их решимость. Сегодня такая готовность у европейцев есть - они демонстрируют ее на всех уровнях", - сказал Горбач.

Он считает, что способности постепенно будут расти. Поэтому ключевой вопрос для Украины сейчас - это внутренняя устойчивость.

"Если мы сможем сохранять ее длительное время, то будем только становиться сильнее. Мы не будем истощаться, а наоборот - укрепляться. Но если этого не удастся достичь, тогда нас ждет досадное поражение и оккупация. А за этим - депрессия и все, что с этим связано. Потому что хуже самой войны есть только поражение в ней. И это то, чего мы не можем себе позволить", - считает Горбач.

Смотрите видео интервью Владимира Горбача Главреду о том, чего ждать Украине от западных партнеров:

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом для обсуждения оборонного пакета, который Украина готова приобрести, и подчеркнул критическую важность сохранения единства между США и Европой в условиях глобальной угрозы.

В конце мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не прекратили поставки оружия Украине. Вся помощь, ранее одобренная Конгрессом для Украины, продолжает поступать.

В апреле Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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