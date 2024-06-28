30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

Российские потери в Волчанске могут стать еще хуже, поскольку оккупанты уже две недели находятся в ловушке на химическом заводе, пишет Forbes.

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30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Наступление войск страны-агрессора России на Харьковскую область могло иметь целью захватить широкую полосу территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию к городу. Возможно, российские командиры надеялись дойти до самого Харькова. Однако этого не произошло, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что через несколько недель после начала наступления 30 тысяч российских войск увязли в городе Волчанск. По сообщениям, украинские защитники разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду в городе.

При этом отмечается, что многие российские захватчики отказались воевать.

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"Если это подтвердится, то это будет тяжелая потеря для новой северной группировки российских войск, в которую входят около семи полков и бригад. А российские потери в Волчанске могут стать еще хуже, поскольку выжившие бойцы целого батальона - а это сотни солдат - уже две недели находятся в ловушке на химическом заводе в центре города", - пишет Forbes.

Издание подчеркивает, что не исключено, что эти солдаты продержатся недолго.

"Украинские ВВС наносят по химическому заводу точные бомбовые удары, постепенно превращая его в руины", - говорится в сообщении.

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Бои в Волчанске - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске, что указывает на то, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба.

В то же время, у российских оккупантов наметились проблемы с боями в Волчанске, поэтому враг переключился на старую схему по "выжженной земле", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Кроме того, российские оккупационные войска остаются заблокированными на территории агрегатного завода в Волчанске. У оккупантов остается только три варианта дальнейших действий, говорит представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

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