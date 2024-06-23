У Волчанска замечен "Солнцепек", у эксперта это вызвало вопросы

По мнению Коваленко, Россия поставила цель стереть город с лица земли.

https://glavred.info/ukraine/u-volchanska-zamechen-solncepek-u-eksperta-eto-vyzvalo-voprosy-10575218.html Ссылка скопирована

Эксперт озадачен, почему ВСУ подпустили эту систему так близко / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

У российских оккупантов наметились проблемы с боями в Волчанске, потому враг переключился на старую схему по созданию "выжженной земли", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он обратил внимание на то, что противник пригнал к городу тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"Не поленились, пригнали ТОС-1А "Солнцепёк", что уже говорит о явных проблемах на уровне городских боёв. Там, где оккупанты терпят на тактическом уровне поражение, они гипертрофируют силовую компоненту и попросту стирают город с лица земли, применяя КАБ и ТОС-1А. То есть, принято решение стереть Волчанск с лица земли. Особенно если к ТОС-1А присоединятся КАБ на базе ФАБ-3000 М54", - объяснил Коваленко.

видео дня

Эксперт также отметил, что "Солнцепек" - не дальнобойное оружие, поэтому действует максимум в 6 км от города.

"Возникает вопрос, а где контрбатарейная отработка дальнобойной, высокоточной артиллерии, по не особо мобильной системе, слепой, как крот? За кем-кем, а вот за ТОС-1А следует следить как не за кем иным…", - написал Коваленко.

Он добавил, что потери в артиллерии со средней дальностью поражения целей 15 км гораздо выше потерь в "слепых" "Солнцепеках". Что вызвало у эксперта новые вопросы.

Война в Украине - последние новости

Войска РФ застопорились в Харьковской области. Враг теряет силы в безуспешных атаках. Интенсивность боевых столкновений, по наблюдению командования, меняется. Россияне снижают активность из-за потери боеспособности подразделений.

До этого стало известно, что оккупанты усилили атаки на стыке Луганской и Харьковской областей, чтобы выйти на админграницы Луганщины. Аналитики, в свою очередь, уточняют, что противник планирует повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем уже на Першотравневое-Чернещина.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред