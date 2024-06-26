Это мясорубка: "военкор" выдал нежелательные факты по боям России под Харьковом

Кремлевский "военкор" Александр Коц признал, что положение российской армии в Харьковской области, мягко говоря, сложное. В эфире Коц также упомянул об ударах ВСУ по Белгородской области.
Докладывая своим подписчикам ситуацию на фронте, Коц заметил, что продвижение РФ в Харьковской области фактически застопорилось.
Не понравились Коцу и удары HIMARS по скоплению российских сил в Белгородской области.
Положение РФ в Харьковской области Коц обозначил кратко: "слобожанская мясорубка".
"Серьезных продвижений в ближайшее время не будет. Идет операция "слобожанская мясорубка". К сожалению, противник начал применять американскую высокоточку по Белгороду. В частности - HIMARS", - высказался "военкор".
Пропагандист подытожил, что "это война" и что "противник серьезный, противник эволюционирует".
Признания Александра Коца по ситуации на фронте - смотрите видео:
Кто такой Александр Коц?
Александр Коц – российский пропагандист. С 1999 года работает корреспондентом "Комсомольской правды".
Коц активно занимается военной пропагандой и распространением дезинформации в поддержку путинского режима. В роли военного корреспондента он регулярно посещает зону боевых действий, чтобы сообщать о "героизме" российских войск.
4 мая 2022 года Александр Коц был включен в список санкционных персон Великобритании.
Наступление России - ситуация на фронте
У украинских защитников наметились успехи на Харьковском направлении, рассказал командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов.
"Ситуация контролируемая. Наши ребята действуют эффективно и дают достойный отпор. Можно сказать, что есть успехи", — подчеркнул он.
Известно, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Ранее ВС РФ пытались обойти этот микрорайон с флангов и атаковать напрямую. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.
По мнению эксперта Александра Мусиенко, рорссияне пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области и атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Из-за этого увеличилась угроза для города Торецк.
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