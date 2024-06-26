Это мясорубка: "военкор" выдал нежелательные факты по боям России под Харьковом

Пропагандист ноет, что ВСУ эффективно используют западное вооружение по территории России.

https://glavred.info/ukraine/eto-myasorubka-voenkor-vydal-nezhelatelnye-fakty-po-boyam-rossii-pod-harkovom-10576184.html Ссылка скопирована

Молниеносное наступление россиян на Харьков закончилось безуспешными мясными штурмами в области / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Кремлевский "военкор" Александр Коц признал, что положение российской армии в Харьковской области, мягко говоря, сложное. В эфире Коц также упомянул об ударах ВСУ по Белгородской области.

Докладывая своим подписчикам ситуацию на фронте, Коц заметил, что продвижение РФ в Харьковской области фактически застопорилось.

Не понравились Коцу и удары HIMARS по скоплению российских сил в Белгородской области.

видео дня

Положение РФ в Харьковской области Коц обозначил кратко: "слобожанская мясорубка".

"Серьезных продвижений в ближайшее время не будет. Идет операция "слобожанская мясорубка". К сожалению, противник начал применять американскую высокоточку по Белгороду. В частности - HIMARS", - высказался "военкор".

Пропагандист подытожил, что "это война" и что "противник серьезный, противник эволюционирует".

Признания Александра Коца по ситуации на фронте - смотрите видео:

Кто такой Александр Коц? Александр Коц – российский пропагандист. С 1999 года работает корреспондентом "Комсомольской правды". Коц активно занимается военной пропагандой и распространением дезинформации в поддержку путинского режима. В роли военного корреспондента он регулярно посещает зону боевых действий, чтобы сообщать о "героизме" российских войск. 4 мая 2022 года Александр Коц был включен в список санкционных персон Великобритании.

Наступление России - ситуация на фронте

У украинских защитников наметились успехи на Харьковском направлении, рассказал командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов.

"Ситуация контролируемая. Наши ребята действуют эффективно и дают достойный отпор. Можно сказать, что есть успехи", — подчеркнул он.

Известно, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Ранее ВС РФ пытались обойти этот микрорайон с флангов и атаковать напрямую. На какое-то время им удалось занять разрушенные здания. Но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда.

По мнению эксперта Александра Мусиенко, рорссияне пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области и атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Из-за этого увеличилась угроза для города Торецк.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред