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У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

Алексей Тесля
25 июня 2024, 15:26
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Оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ, рассказал Василий Емельянов.
Нацгвардия, война
В Нацгвардии рассказали об успехе на Харьковщине / Facebook/NGUmainpage

У украинских защитников есть успехи на Харьковском направлении, рассказал командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов.

"Ситуация контролируемая. Наши ребята действуют эффективно и дают достойный отпор. Можно сказать, что есть успехи", — подчеркнул он в эфире канала Киев 24.

Вместе с тем украинский защитник отметил, что оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы. При этом враг задействует в атаках пехоту, а российское командование для атак привлекает небольшие пехотные группы.

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По словам нацгвардейца, его бригада Нацгвардии и другие подразделения Сил обороны эффективно противодействуют врагу. Емельянов также добавил, что детальнее об успехах на Харьковском направлении может сообщить украинское командование.

Что следует знать о Нацгвардии?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе

Под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковская область. Со стороны Белгорода (рф) террористы нанесли три удара шестью УАБами по населенному пункту Липцы, двумя УАБами – по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиационной бомбе захватчики сбросили на Харьков и Терновую.

Продолжаются бои вблизи Волчанска. По состоянию на 13:00 украинские воины отразили один из четырех штурмов противника, уточняется в сводке Генштаба.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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Нацгвардия Харьковская область война России и Украины
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