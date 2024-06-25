У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

Оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ, рассказал Василий Емельянов.

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В Нацгвардии рассказали об успехе на Харьковщине / Facebook/NGUmainpage

У украинских защитников есть успехи на Харьковском направлении, рассказал командир артиллерийской батареи бригады Национальной гвардии "Спартан" Василий Емельянов.

"Ситуация контролируемая. Наши ребята действуют эффективно и дают достойный отпор. Можно сказать, что есть успехи", — подчеркнул он в эфире канала Киев 24.

Вместе с тем украинский защитник отметил, что оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ в районе населенного пункта Липцы. При этом враг задействует в атаках пехоту, а российское командование для атак привлекает небольшие пехотные группы.

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По словам нацгвардейца, его бригада Нацгвардии и другие подразделения Сил обороны эффективно противодействуют врагу. Емельянов также добавил, что детальнее об успехах на Харьковском направлении может сообщить украинское командование.

Что следует знать о Нацгвардии? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе

Под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковская область. Со стороны Белгорода (рф) террористы нанесли три удара шестью УАБами по населенному пункту Липцы, двумя УАБами – по Волчанским Хуторам, еще по одной управляемой авиационной бомбе захватчики сбросили на Харьков и Терновую.

Продолжаются бои вблизи Волчанска. По состоянию на 13:00 украинские воины отразили один из четырех штурмов противника, уточняется в сводке Генштаба.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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