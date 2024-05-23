Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине

Самые жесткие бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях, враг пытается прорвать оборону ВСУ, рассказал главком ВСУ.

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Оккупанты увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери / Коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

В Волчанске российские оккупанты увязли в уличных боях после незначительных успехов во время наступления на севере Харьковской области. В боях за город враг понес большие потери. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - отметил главком.

Сырский рассказал, что в районе Липцов враг понес существенные потери и перешел к активной обороне. Также оккупанты проводят минирование и огневое поражение позиций украинских войск. На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города.

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"Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол. Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", - подчеркнул Сырский.

По его словам, самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает наиболее подготовленные подразделения в штурмы.

"Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги", - добавил главком.

Сырский подчеркнул, что на других направлениях также неспокойно, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Главнокомандующий ВСУ добавил, что главная цель его работы в частях Восточного фронта - это изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и усиление резервами.

"Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", - подчеркнул Сырский.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно

Напомним, на Харьковском направлении ВСУ отражают атаку врага в направлении Муром - Старица, усиливая оборонительные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки на севере Харьковской области враг потерял более 180 человек, 54 единицы вооружения и техники, а также один склад боеприпасов.

Также российские оккупанты не достигли целей, поставленных во время начала боевых действий на севере Харьковщины. Приграничные наступательные операции РФ не являются наступлением на Харьков, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, Россия будет продолжать активно штурмовать Харьковскую область в течение ближайших двух месяцев, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Россия знает, что Украина накапливает силы благодаря военной помощи США, поэтому враг может открыть новое направление атаки, возможно в Сумской области.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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