УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине

Руслана Заклинская
23 мая 2024, 16:27обновлено 23 мая, 17:19
259
Самые жесткие бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях, враг пытается прорвать оборону ВСУ, рассказал главком ВСУ.
Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине
Оккупанты увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери / Коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

В Волчанске российские оккупанты увязли в уличных боях после незначительных успехов во время наступления на севере Харьковской области. В боях за город враг понес большие потери. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг с разных направлений перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - отметил главком.

Сырский рассказал, что в районе Липцов враг понес существенные потери и перешел к активной обороне. Также оккупанты проводят минирование и огневое поражение позиций украинских войск. На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города.

видео дня

"Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол. Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", - подчеркнул Сырский.

По его словам, самые интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает наиболее подготовленные подразделения в штурмы.

"Враг пытается прорвать оборону наших войск на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка - Бердичи путем наступательных и штурмовых действий наиболее подготовленных подразделений. Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги", - добавил главком.

Сырский подчеркнул, что на других направлениях также неспокойно, однако количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Главнокомандующий ВСУ добавил, что главная цель его работы в частях Восточного фронта - это изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и усиление резервами.

"Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневому поражению противника, поддержанию взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, которые требуют быстрых и кардинальных решений", - подчеркнул Сырский.

  • Головком ЗСУ на Східному фронті
    Головком ЗСУ на Східному фронті Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
  • Головком ЗСУ на Східному фронті
    Головком ЗСУ на Східному фронті Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
  • Головком ЗСУ на Східному фронті
    Головком ЗСУ на Східному фронті Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
  • Головком ЗСУ на Східному фронті
    Головком ЗСУ на Східному фронті Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
  • Головком ЗСУ на Східному фронті
    Головком ЗСУ на Східному фронті Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
  • Головком ЗСУ на Східному фронті
    Головком ЗСУ на Східному фронті Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Наступление РФ на Харьковщине - что известно

Напомним, на Харьковском направлении ВСУ отражают атаку врага в направлении Муром - Старица, усиливая оборонительные рубежи, сообщает Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки на севере Харьковской области враг потерял более 180 человек, 54 единицы вооружения и техники, а также один склад боеприпасов.

Также российские оккупанты не достигли целей, поставленных во время начала боевых действий на севере Харьковщины. Приграничные наступательные операции РФ не являются наступлением на Харьков, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, Россия будет продолжать активно штурмовать Харьковскую область в течение ближайших двух месяцев, заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" Юрий Федоренко. Россия знает, что Украина накапливает силы благодаря военной помощи США, поэтому враг может открыть новое направление атаки, возможно в Сумской области.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область Александр Сырский новости Харьковщины война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:44 Украина
Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на Харьковщине

16:27 Украина
Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

16:03 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Спасибо, русские : Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление 85717

"Спасибо, русские": Jerry Heil вернулась в Киев и сделала громкое заявление

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате 70297

Лечение не помогает: предательница Наташа Королева показала Тарзана в неадеквате

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу 16960

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Принц Гарри решил добить больного отца 9421

Принц Гарри решил добить больного отца

Последние новости

17:09

Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

17:03

Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

16:59

"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

16:44

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:34

Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
16:29

Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

16:27

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на ХарьковщинеФото

16:21

Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентовВидео

16:04

Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

Реклама
16:03

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

15:37

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

15:30

Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

15:27

Дженнифер Лопес жестко припечатала репортера за неудобный вопросВидео

15:23

"Путину было неприятно": Эйдман описал проблемы в армии РФ

15:19

За Тайвань не вступится никтомнение

14:37

В Крыму уничтожили последнего носителя "Калибров": разведка Британии назвала последствия

14:36

Маша Ефросинина смело показала свою фигуру и жестко ответила хейтерам

14:23

На Харькове не остановятся: военный сказал, сколько продлится наступление врага

14:21

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

14:20

Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск: СМИ назвали дату начала войны

Реклама
14:05

Лунный календарь на июнь 2024: лучшие дня для поездок и лечения

13:51

Известная певица на фоне слухов о тяжелой зависимости сделала важное признание

13:39

"Не наступление на Харьков": в ГУР назвали настоящую цель операции РФ на Харьковщине

13:29

Кого может задержать полиция и отправить в ТЦК: объяснение юриста

13:19

ВСУ под Купянском усиливают оборону: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

13:08

"Чрезвычайно жестокая атака": РФ атаковала Харьковщину 15 ракетами - ЗеленскийФото

12:26

Известный российский артист-путинист оскорбил Пугачеву и Галкина - что случилось

12:18

Принц Гарри решил добить больного отца

12:14

Операция "Майдан-3" и падение Ил-76: в разведке раскрыли планы РФ на июль

12:07

В РФ задержали заместителя Герасимова: его подозревают в получении крупной взятки

12:00

Позор или справедливость: чем для Украины опасен скандал с МУС и при чем тут РФ

11:59

Эйдман раскрыл, ради чего на самом деле в Украине погибло полмиллиона россиян

11:57

Взлетит или удержится на уровне 40 гривен: курс доллара на июнь - прогноз

11:38

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

11:34

Не из-за миллионных потерь в войне: Эйдман назвал условие масштабного бунта в России

11:20

Бритни Спирз призналась в тяжелом заболевании

11:05

Враг может нанести удар по Киеву: Жданов предупредил об опасности 26 мая

11:05

Лунный посевной календарь на июнь 2024: что посадить летом

11:01

Следующий прорыв ВСУ будет там: эксперт рассказал, когда ждать хороших новостей

10:53

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Змеям - тяжелые времена, Быкам - опасность

Реклама
10:49

В Харькове прогремело более десятка взрывов: 5 человек погибли, 9 - ранены

10:43

Высокая активность ДРГ на Сумщине: пограничники оценили угрозу наступления РФ

10:08

Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецептВидео

10:03

Блинкен давит на Байдена из-за Украины: в NYT узнали, чего добивается госсекретарь

09:58

Церковный праздник 24 мая: что категорически запрещено делать в этот день

09:53

Передача Китаем летального оружия в РФ: в США отреагировали на заявление Британии

09:35

В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

09:23

"Мне больно": путинист Киркоров отправил свою фаворитку-эскортницу "под нож"

09:20

Гороскоп на завтра 24 мая: Стрельцы - в вас будут нуждаться, Близнецам - водоворот событий

08:57

Россия пытается изменить границу Балтийского моря: в Bloomberg раскрыли угрозы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять