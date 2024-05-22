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"Стратегия не идеальна": в NYT рассказали о медленном отступлении ВСУ на Харьковщине

Анна Ярославская
22 мая 2024, 12:50
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Украина реализовала свою стратегию на Харьковщине с некоторыми ошибками, пишут журналисты.
Волчанск, ВСУ
Стратегия ВСУ на Харьковщине вряд ли идеальна - NYT / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

Российским оккупантам не хватает войск для захвата Харьков, но возможно армия РФ сможет продвинуться на расстояние артиллерийского огня, что приведет к еще большему потоку беженцев. В то же время, украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.

Как пишет The New York Times, стратегия ВСУ на Харьковщине вряд ли идеальна.

Авторы статьи отмечают, что Украина, у которой недостаточно войск и боеприпасов, вынужденно применяет эту стратегию после того, как российские войска захватили Авдеевку в феврале 2024 года.

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"Тактика россиян радикально изменилась по сравнению с 2022 годом. Тогда они пришли колоннами, шли в Харьков, потому что думали, что их будут ждать", – сказал начальник штаба батальйона оперативного назначения 13-й бригады капитан Петр Левковский.

А сейчас, по его словам, российские войска "стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, затем небольшими группами идут на штурм, но в большом количестве по разным направлениям".

"Куда бы они [оккупанты] ни пришли, они просто сравняли все с землей", - цитирует NYT полицейского, который участвовал в эвакуации жителей Волчанска.

Журналисты отмечают, что Украина реализовала свою стратегию на Харьковщине с некоторыми ошибками.

"Тактика обороны с одновременным отступлением небольшими шагами позволяет более слабым силам нанести нападающим значительные потери. Наступающие должны штурмовать ряд за рядом позиции, продвигаясь вперед, постоянно нарушая прикрытие и подвергая себя артиллерийским обстрелам", – говорится в статье.

Также издание пишет, что наступление РФ 2024, судя по всему, было направлено на то, чтобы растянуть и без того слабые и недостаточно оснащенные силы Украины путем отвлечения войск из Донбасса на востоке Украины, который все еще рассматривается как вероятная цель российского наступления этим летом.

На данный момент перемещены около 8000 человек. Предпринимаются усилия по эвакуации в основном пожилых людей из городов и деревень, находящихся на пути российского наступления.

Наступление РФ 2024 - бои на Харьковщине

ВСУ сумели остановить наступление армии страны-агрессора РФ на Харьковщине. В частности, благодаря оружию из США. Об этом заявил 22 ая аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке. По его словам, продвижение российской армии застопорилось через 11 суток после того, как она перешла государственную границу в Харьковской области.

По данным Sky News, украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Ситуацию на севере Харьковщины удалось стабилизировать, заявил на днях президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь территории Украины на 10 километров. Цель врага – захват Волчанска.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан считает, что российские оккупанты к Харькову точно не подойдут. По его словам, у них для этого нет ни сил, ни средств.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

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