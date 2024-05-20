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Был тайный план: ВСУ заранее перебросили на Харьковщину, чтобы отразить наступление РФ - СМИ

Анна Ярославская
20 мая 2024, 09:05
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В первые несколько дней харьковского наступления ВСУ опасались, что "линия фронта потеряна".
ВСУ
Украина пыталась заранее собрать силы, чтобы противостоять РФ вдоль своей длинной северо-восточной границы / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК Запад

Украинская армия ожидала наступления страны-агрессора России в Харьковской области и заранее перебросила войска из Купянска на это направление.

Как пишет Sky News, солдаты артиллерийского подразделения 57-й бригады рассказали, как их тайно переправили в приграничный район Харьковщины за несколько дней до очередной российской атаки.

Командир артиллерийского подразделения 57-й бригады рассказал, что его орудия вели огонь по российским войскам за день до наземного вторжения в северо-восточный район Харьковщины, которое началось 10 мая. Он сказал, что оккупанты "нагло" концентрировались на российской стороне границы.

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"Мы сбивали танки на границе… это уже была настоящая война", — сказал 26-летний Саша, который использует позывной "Черный".

Командир второго артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригада была переброшена заранее для усиления обороны на этом направлении.

Ранее войска обороняли город Купянск, а также Харьков.

"Украина пыталась заранее собрать силы, чтобы противостоять наращиванию сил России вдоль своей длинной северо-восточной границы", - пишет Sky News.

При этом отмечается, что этого шага было далеко не достаточно, чтобы предотвратить крупнейшее нападение на Украину с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение почти два с половиной года назад.

Украинский источник, описывая первые несколько дней харьковского наступления сказал, что были моменты, когда он опасался, что "мы потеряли линию фронта".

С тех пор ситуация стабилизировалась, но собеседник предупредил: "Мы не знаем, как долго это может продолжаться".

В субботу Sky News попыталась посетить артиллерийскую позицию, укомплектованную солдатами 57-й бригады, недалеко от города Волчанск — ключевого объекта российского наступления.

Наступление РФ 2024 - ситуация на Харьковщине

Россия продолжает наступление в Харьковской области. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы взять город под огневой контроль. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 19 мая.

Ситуацию на севере Харьковщины удалось стабилизировать, заявил на днях президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь территории Украины на 10 километров. Цель врага – захват Волчанска.

Россия рассматривает свое наступление в Харьковской области как ограниченную операцию в "буферной зоне", а не кампанию с целью "захвата Харькова". Однако оккупанты могут пойти и на действия большего масштаба, пишет The Washington Post.

Бои в Харьковской области не окажут решающего влияние на войну. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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