"Битва за Харьковщину не станет решающей": генерал США сделал заявление

Украина в течение шесть месяцев не получала от Запада военную поддержку в нужных объемах, однако даже такая ситуация не позволила агрессору России получить преимущество на поле боя. У оккупантов есть свои проблемы. Бои в Харьковской области не окажут решающего влияние на войну. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что российским оккупантам ни на одном из участков фронта не удалось достичь преимущества. Украинцы, которые защищают Харьков и другие населенные пункты на Волчанском направлении, попали в очень тяжелые условия. Но и у оккупантов есть свои проблемы.
По словам Ходжеса, ВСУ делают все возможное теми средствами, которые у них есть. Россияне же пытаются оказать давление на украинское войска артиллерией и массированным применением пехоты. В таких боях враг теряет более 1000 солдат ежедневно.
"Это не может продолжаться вечно, но в то же время это указывает на проблемы, которые все еще есть у России... Поэтому битва за Харьковщину не станет решающей, ведь если бы она такой была, то это означало бы, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что у России есть возможность достичь решающего нокаута Украины", - подчеркнул Бен Ходжес.
Наступление России на севере Харьковской области – главные новости:
Ситуацию на севере Харьковщины удалось стабилизировать, заявил на днях президент Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты продвинулись вглубь территории Украины на 10 километров. Цель врага – захват Волчанска.
Россия снизила темпы наступления под Харьковом, сообщили в Генеральном штабе ВСУ утром, 19 мая. В то же время враг прилагал усилия, чтобы попытаться продвинуться на других направлениях на фронте.
Спустя несколько часов войска РФ активизировались на Харьковском направлении, уточнили в Генштабе. Противник предпринял попытки потеснить украинские войска вблизи Волчанска, Старицы и Липцев.
Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.
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