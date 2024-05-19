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После небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом: данные Генштаба

Яна Ставская
19 мая 2024, 15:55
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Горячее всего сейчас на Покровском и Северском направлениях.
После небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом: данные Генштаба
ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - здесь по состоянию на обед 19 мая произошло уже 7 боевых столкновений, сообщает Генштаб. По словам военных, ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения ВСУ вблизи Волчанска, Старицы, Липцов.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Северском и Покровском направлениях. В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 78.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки.

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Также ВСУ фиксируют "значительную активизацию" россиян на Северском направлении. Россия все еще прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки.

Бои фиксируются в районе Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского Краматорского направления и на Кураховском направлении вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Новомихайловки.

ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать позиции ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного и вблизи Крынок.

Новости с фронта - что происходит на передовой

Ранее Генштаб информировал, что Россия снизила наступление под Харьковом до нуля. Враг атаковал на Покровском направлении, под Купянском в направлении Берестового, искал "слабые места" в обороне на Северском направлении и безуспешно пытался прорваться в направлении Белогоровки и Раздоловки.

По словам представителя ОП Михаила Подоляка, идея РФ на Харьковском направлении заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

Американские аналитики подытожили, что РФ нацелена на захват Часового Яра и Волчанска.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

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