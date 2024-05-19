После небольшого затишья РФ возобновила наступление под Харьковом: данные Генштаба

Горячее всего сейчас на Покровском и Северском направлениях.

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ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - здесь по состоянию на обед 19 мая произошло уже 7 боевых столкновений, сообщает Генштаб. По словам военных, ситуация динамичная, противник пытается потеснить подразделения ВСУ вблизи Волчанска, Старицы, Липцов.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Северском и Покровском направлениях. В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 78.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки, еще две - продолжаются. Бои имели место у Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки.

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Также ВСУ фиксируют "значительную активизацию" россиян на Северском направлении. Россия все еще прорвать оборону в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Раздоловки.

Бои фиксируются в районе Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского Краматорского направления и на Кураховском направлении вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Новомихайловки.

ВС РФ продолжают безуспешно штурмовать позиции ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного и вблизи Крынок.

Новости с фронта - что происходит на передовой

Ранее Генштаб информировал, что Россия снизила наступление под Харьковом до нуля. Враг атаковал на Покровском направлении, под Купянском в направлении Берестового, искал "слабые места" в обороне на Северском направлении и безуспешно пытался прорваться в направлении Белогоровки и Раздоловки.

По словам представителя ОП Михаила Подоляка, идея РФ на Харьковском направлении заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

Американские аналитики подытожили, что РФ нацелена на захват Часового Яра и Волчанска.

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