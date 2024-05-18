РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова: у Зеленского раскрыли главную причину

РФ стянула для наступления на Харьковщине 15 тысяч военных, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк высказался насчет наступления РФ / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

В настоящий момент российские оккупанты не будут наступать на Харьков, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

На сегодня РФ стянула для наступления на этом направлении всего 15 тысяч военнослужащих, подчеркнул он в комментарии изданию Guardian.

Вместо этого, по словам представителя ОП, идея заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

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"Пройдут еще две-три недели, когда они будут полностью доминировать в ресурсах, а затем ситуация начнет выравниваться", — прогнозирует он.

Другая причина мини-наступления, по словам Подоляка, была психологической: показать, что Россия может сражаться столько, сколько потребуется, и что бессмысленно пытаться сопротивляться.

"Это послание не для нас, это послание для элит стран, которые нас поддерживают", — добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

/ Главред

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