Россия снизила наступление под Харьковом до нуля: что происходит на фронте

В то же время российские войска начали искать "слабые места" ВСУ на других направлениях, на некоторых участках враг пробовал прорвать линию обороны.

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ВСУ успешно отражают атаки россиян / Коллаж Главреда. Фото: фото: ОК "Запад", фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты не проводили активных действий на Харьковском направлении, говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро воскресенья, 19 мая. В то же время ВС РФ пытается прорвать линию обороны защитников на других направлениях.

Сообщается, что Силы обороны на Харьковском направлении прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем.

Также в течение последних суток Россия атаковала на Покровском направлении, под Купянском в направлении Берестово, искала "слабые места" в обороне на Северском направлении и безуспешно пытается прорваться в направлении Белогоровки и Роздоловки.

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Продолжаются бои в районах Клещеевки, Калиновки, Нового и Андреевки. ВСУ не потеряли позиций. Захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны в районах Урожайного и Старомайорского - безуспешно.

Новости с фронта - что происходит на передовой

Российские оккупанты поставили себе цель захватить города Часов Яр и Волчанск на востоке Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

Согласно проанализированным данным, российские оккупанты не достигли заметных тактических успехов в районе Часового Яра после того, как провели ротный механизированный штурм на восточной окраине города 4 апреля, и с тех пор до 17 апреля захватчики не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе.

По словам представителя ОП Михаила Подоляка, идея РФ на Харьковском направлении заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

По мнению майора, эксперта Алексея Гетьмана, войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для дальнейшего наступления.

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