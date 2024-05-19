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Россия снизила наступление под Харьковом до нуля: что происходит на фронте

Яна Ставская
19 мая 2024, 13:09обновлено 19 мая, 13:43
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В то же время российские войска начали искать "слабые места" ВСУ на других направлениях, на некоторых участках враг пробовал прорвать линию обороны.
война, ВСУ
ВСУ успешно отражают атаки россиян / Коллаж Главреда. Фото: фото: ОК "Запад", фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты не проводили активных действий на Харьковском направлении, говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро воскресенья, 19 мая. В то же время ВС РФ пытается прорвать линию обороны защитников на других направлениях.

Сообщается, что Силы обороны на Харьковском направлении прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем.

Также в течение последних суток Россия атаковала на Покровском направлении, под Купянском в направлении Берестово, искала "слабые места" в обороне на Северском направлении и безуспешно пытается прорваться в направлении Белогоровки и Роздоловки.

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Продолжаются бои в районах Клещеевки, Калиновки, Нового и Андреевки. ВСУ не потеряли позиций. Захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны в районах Урожайного и Старомайорского - безуспешно.

Новости с фронта - что происходит на передовой

Российские оккупанты поставили себе цель захватить города Часов Яр и Волчанск на востоке Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

Согласно проанализированным данным, российские оккупанты не достигли заметных тактических успехов в районе Часового Яра после того, как провели ротный механизированный штурм на восточной окраине города 4 апреля, и с тех пор до 17 апреля захватчики не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе.

По словам представителя ОП Михаила Подоляка, идея РФ на Харьковском направлении заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

По мнению майора, эксперта Алексея Гетьмана, войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для дальнейшего наступления.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

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