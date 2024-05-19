Военный оценил подготовку Украины к контрнаступлению: названы сроки

Тем временем наступление России будет только усиливаться в "ближайшие недели", уверен Алексей Гетьман.

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ВС РФ ведет активное наступление на ряде направлений / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Украина будет готова к контрнаступлению не раньше осени, считает военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Во время чата на Главреде он объяснил, что если удастся удержать это нашествие россиян, которое будет только усиливаться в ближайшие несколько недель, нашего наступления можно будет ожидать осенью.

"Это более-менее оптимистичный сценарий", - заметил эксперт.

Многое должно сложиться для этого, добавил он, - и люди, и оружие, и определенные проблемы в России, в частности, с оружием, и удары по российским НПЗ, и разрушение российских заводов, которые производят оружие.

"Многие факторы должны сложиться в единую картинку, и тогда у нас появится возможность для наступательных действий. Но благодаря Taurus или F-16 это не произойдет – все это может помочь. Но F-16 или даже F-35 сами по себе ничего не решат. Все решает пехота, которая ведет наступление", - высказался Гетьман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Новости с фронта - что происходит на передовой

Россия снизила наступление под Харьковом до нуля. Враг атаковал на Покровском направлении, под Купянском в направлении Берестово, искал "слабые места" в обороне на Северском направлении и безуспешно пытается прорваться в направлении Белогоровки и Роздоловки.

Продолжаются бои в районах Клещеевки, Калиновки, Нового и Андреевки. ВСУ не потеряли позиций. Захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны в районах Урожайного и Старомайорского - безуспешно.

По словам представителя ОП Михаила Подоляка, идея РФ на Харьковском направлении заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

Эксперты считают, что РФ нацелена на захват Часового Яра и Волчанска. Согласно проанализированным данным, российские оккупанты не достигли заметных тактических успехов в районе Часового Яра после того, как провели ротный механизированный штурм на восточной окраине города 4 апреля, и с тех пор до 17 апреля захватчики не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе.

Главная цель Путина - не добиться большого прорыва, а убедить Киев в том, что ВС РФ способны захватывать Украину "километр за километром", считает военный эксперт британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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