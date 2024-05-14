Летнее наступление России выльется в угрозу для еще одного города - RUSI

Перспективы в Украине безрадостны, считает британский аналитик. Прежде всего у ВСУ есть проблемы с наращиванием численности войск.

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ВС РФ наступают в Харьковской и Донецкой областях / Коллаж Главреда. Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Харьковская прокуратура

Летнее наступление России будет разворачиваться по одному сценарию - сперва натиск в направлении на Харьков, затем попытка поставить под угрозу Запорожье. Главная цель Путина - не добиться большого прорыва, а убедить Киев в том, что ВС РФ способны захватывать Украину "километр за километром", считает военный эксперт британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

У России сейчас преимущество в живой силе и боеприпасах, а у Украины - заметный дефицит в людях, технике и снарядах, отметил эксперт.

Когда резервы Украины, чтобы отбить все "точечные" атаки россиян, закончатся, Россия пойдет в главное наступление - попытается перерезать пути между Краматорском и Константиновкой.

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"Цель России - не добиться большого прорыва, а скорее убедить Украину, что она способна неумолимо продвигаться километр за километром вдоль всего фронта", - пишет Уотлинг.

Кроме того, усугубляющийся дефицит средств ПВО у Украины позволяет России шире использовать на фронте авиацию и активнее вести разведку.

Британский эксперт пишет, что чем быстрее западные союзники смогут восполнить дефицит средств ПВО, тем медленнее ВСУ будут отступать. Но в среднесрочной перспективе у Украины есть проблема, которую западные союзники решить не могут: наращивание численности ВСУ.

"Перспективы в Украине безрадостны. Однако если союзники Украины сейчас возьмутся восполнить украинские запасы боеприпасов и помогут наладить мощную цепочку обучения и сделают индустриальные капиталовложения для поддержания этих усилий, то последствия летнего наступления России удастся смягчить, а Украина получит передышку, которая нужна ей, чтобы вернуть инициативу", - заключает Уотлинг.

Наступление России 2024 - бои в Харьковской области

10 мая РФ прорвала оборону ВСУ в Харьковской области. Аналитиками и военными наблюдается продвижение оккупантов вглубь "серой зоны". В частности сообщалось уже о боях с ВС РФ на подходе к Волчанску (городу в 4 км от границы с Россией).

Также в Украине не исключают интенсификацию боев в Сумской области. В связи с этим местные власти объявили эвакуацию гражданских из пограничных сел.

Эксперты соглашаются, что РФ таким образом хочет отвлечь ресурсы ВСУ от основных участков фронта (ведь противник уже больше месяца наступает на Донецком направлении).

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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