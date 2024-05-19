Могут ли вручить повестку на работе: спикер Минобороны дал ответ

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, могут ли вручить военнообязанному гражданину повестку на работею

https://glavred.info/ukraine/mogut-li-vruchit-povestku-na-rabote-spiker-minoborony-dal-otvet-10566332.html Ссылка скопирована

Могут ли раздавать повестки на работе: спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин ответ / коллаж Главред, фото

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, могут ли вручить военнообязанному гражданину повестку на работе. Сведения офицер озвучил в информационном дайджесте МОУ на YouTube-канале.

"В соответствии с положениями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели руководители предприятий учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК", - сказал Лазуткин.

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия. видео дня

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней.

Также Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Как сообщал Главред, Министерство иностранных дел возобновило предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом с 18 мая. Теперь для получения этих услуг нужно иметь военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред