Мужчинам за границей будут предоставлять консульские услуги по-новому: что изменилось

Бумажные документы, такие как удостоверение о приписке или военный билет, будут действовать "до момента запуска электронного кабинета призывника", пояснил МИД.

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МИД возобновил консульские услуги для мужчин за границей / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом возобновят с 18 мая. Однако процедура изменится и для получения услуг понадобится дополнительный документ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

После технической паузы, МИД обновило алгоритмы согласно новому закону о мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут подавать заявления для получения консульских услуг с 18 мая. Однако нужно предоставить военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

"Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим - военный билет или временное удостоверение", - рассказали в МИД. видео дня

Согласно пояснению МИД, бумажные документы, такие как удостоверение о приписке или военный билет, будут действовать "до момента запуска электронного кабинета призывника". После этого электронный документ можно будет сформировать онлайн в собственном электронном кабинете. Электронный документ будет отображаться в приложении на смартфоне и содержать проверенные данные из Единого государственного реестра призывников.

Для получения услуг электронный военно-учетный документ должен быть актуальным, то есть сформированным не ранее, чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение.

В случае, если у человека отсутствует бумажный документ, а электронный кабинет еще не запущен, человек может стать на временный консульский учет или обновить свои данные в консульском реестре. Затем человек может подать заявку на получение консульской услуги.

В МИД отметили, что бумажный или электронный военно-учетный документ можно не подавать в трех случаях:

если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт");

когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;

если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Также Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Как сообщал Главред, Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Работники критически важных предприятий ТЭК и ИТ теперь будут бронироваться без ограничений. Согласно постановлению от 14 мая 2024 г. № 555, это касается всех военнообязанных работников топливно-энергетического комплекса и предприятий, которые предоставляют электронные коммуникационные услуги, независимо от воинского звания, возраста и специальности.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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