Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви

Алла Зиневич показала, что заставляет ее сиять еще ярче прежнего.

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Алла Зиневич новости - как выглядит ее дочь от Сергея Тигипко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Кратко:

Юлианне Тигипко на днях исполнилось 10 месяцев

Мама девочки показала очаровательное фото с именинницей

В первый месяц лета восьмой и самый маленький ребенок предпринимателя и политика Сергея Тигипко, Юлианна, отметит свой первый День рождения. А пока маленький праздник для девочки семья устраивает каждый месяц.

Так, когда дочери исполнилось 10 месяцев, ее мама, модель и бизнесвумен Алла Зиневич, опубликовала в своем блоге в Instagram трогательный фотопортрет с малышкой. "10 месяцев нескончаемой любви", - подписала кадры она.

видео дня

В комментариях подписчики просто растаяли от фото Аллы и Юлианны. Многие отмечают цветущий вид и абсолютное счастье, которое стала излучать Зиневич с появлением дочери.

Алла Зиневич новости - как выглядит ее дочь от Сергея Тигипко / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зиневич подарила Сергею Тигипко четверых детей - сыновей Сергея (2011), Станислава (2013), Александра (2016) и дочь Юлианну (2024). Мальчики появились на свет, когда бизнесмен еще находился в официальном браке с Викторией Лопатецкой (развелись в 2018 году - прим. редактора). О своих отношениях публично Зиневич и Тигипко заявили лишь осенью 2021 года - они совершили первый совместный светский выход на конкурс "Мисс Украина Вселенная".

Алла Зиневич и Сергей Тигипко с сыновьями / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.

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