Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви

Кратко:
- Юлианне Тигипко на днях исполнилось 10 месяцев
- Мама девочки показала очаровательное фото с именинницей
В первый месяц лета восьмой и самый маленький ребенок предпринимателя и политика Сергея Тигипко, Юлианна, отметит свой первый День рождения. А пока маленький праздник для девочки семья устраивает каждый месяц.
Так, когда дочери исполнилось 10 месяцев, ее мама, модель и бизнесвумен Алла Зиневич, опубликовала в своем блоге в Instagram трогательный фотопортрет с малышкой. "10 месяцев нескончаемой любви", - подписала кадры она.
В комментариях подписчики просто растаяли от фото Аллы и Юлианны. Многие отмечают цветущий вид и абсолютное счастье, которое стала излучать Зиневич с появлением дочери.
Алла Зиневич подарила Сергею Тигипко четверых детей - сыновей Сергея (2011), Станислава (2013), Александра (2016) и дочь Юлианну (2024). Мальчики появились на свет, когда бизнесмен еще находился в официальном браке с Викторией Лопатецкой (развелись в 2018 году - прим. редактора). О своих отношениях публично Зиневич и Тигипко заявили лишь осенью 2021 года - они совершили первый совместный светский выход на конкурс "Мисс Украина Вселенная".
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Отношения Аллы Зиневич и Сергея Тигипко
Сергей Тигипко был во второй раз женат, когда познакомился с Аллой Зиневич. Он жил на две семьи - с Викторией Лопатецкой политик развелся, когда Зиневич уже родила от него троих сыновей. Про свои отношения Зиневич и Тигипко заявили лишь в 2021 году - совместным публичным выходом. В феврале 2024 года женщина сообщила, что ждет от мужа четвертого ребенка.
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