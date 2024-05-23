Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

Кремль, вероятно, не верил, что США возобновят помощь Украине, поэтому РФ пришлось пересмотреть многие свои планы.

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Аналитики Института изучения войны заявили, что российская оккупационная армия начала ограниченные наступательные действия на Харьковском направлении раньше, чем планировала. Это связано с выделением помощи от США для Украины.

Аналитики ISW сообщили, что оккупанты активизировали свои силы в Харьковской области 10 мая, однако их темп начал замедляться через четыре дня. Аналитики предполагают, что, вероятно, россияне предпочитают создавать "буферную зону" на международной границе, а не глубокое вторжение в Харьковскую область.

"Российские наступательные операции вдоль харьковской международной границы, вероятно, имеют стратегическую цель привлечь и прикрепить украинские силы к этой оси, чтобы сделать возможным продвижение России в других районах восточной Украины", - считают аналитики. видео дня

По их мнению, враг также стремится продвинуться к Харькову в пределах эффективного радиуса действия артиллерии, чтобы они могли вести огонь косвенным наведением по городу, чтобы создать условия для большего наступления на Харьков позже.

В то же время Кремль, вероятно, не верил, что США возобновят помощь Украине, поэтому РФ пришлось пересмотреть многие свои предположения относительно оперативного планирования летних наступательных усилий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на Харьковском направлении: что известно

Напомним, что аналитики Института изучения войны заявили, что РФ хочет взять Харьков под огневой контроль. Оккупанты стремятся оттеснить украинских защитников от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в радиус действия артиллерии.

Максим Разумный назвал цель наступления на Харьков и Сумы. Территориальный вопрос станет предметом торгов на мирных переговорах. Наступление на Сумщину и Харьковщину уже указывает на то, что это подготовка к возможным компромиссам, считает эксперт.

Военный эксперт Роман Свитан сказал, как Украина может противодействовать российским КАБам на Харьковщине. Россияне могут использовать КАБы только для ударов по северным окраинам Харькова. Если у Украины будут ЗРК Patriot и F-16, то корректируемые авиабомбы до Харькова не доберутся.

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