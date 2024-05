Наступление РФ на Харьковщине: аналитики раскрыли, почему россияне ускорили темп

Аналитики Института изучения войны заявили, что российская оккупационная армия начала ограниченные наступательные действия на Харьковском направлении раньше, чем планировала. Это связано с выделением помощи от США для Украины.

Аналитики ISW сообщили, что оккупанты активизировали свои силы в Харьковской области 10 мая, однако их темп начал замедляться через четыре дня. Аналитики предполагают, что, вероятно, россияне предпочитают создавать "буферную зону" на международной границе, а не глубокое вторжение в Харьковскую область.

По их мнению, враг также стремится продвинуться к Харькову в пределах эффективного радиуса действия артиллерии, чтобы они могли вести огонь косвенным наведением по городу, чтобы создать условия для большего наступления на Харьков позже.

В то же время Кремль, вероятно, не верил, что США возобновят помощь Украине, поэтому РФ пришлось пересмотреть многие свои предположения относительно оперативного планирования летних наступательных усилий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.