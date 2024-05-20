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Будут территориальные торги: эксперт назвал цель наступления на Харьков и Сумы

Ангелина Подвысоцкая
20 мая 2024, 17:39
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Китай нашел свою выгоду в войне РФ против Украины. Это дает ему возможность достигать своих целей в экономическом и политическом планах.
Будут территориальные торги: эксперт назвал цель наступления на Харьков и Сумы
На мирных переговорах могут устроить территориальные торги / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Территориальный вопрос станет предметом торгов на мирных переговорах. Наступление на Сумщину и Харьковщину уже указывает на то, что это подготовка к возможным компромиссам. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук Максим Розумный.

Китай нашел в войне РФ против Украины свою выгоду. Это дает ему возможность достигать своих целей в экономическом и политическом планах.

"То есть с одной стороны есть задекларированная цель России создать санитарную зону у ее границы, чтобы избежать возможных агрессивных действий со стороны Украины. С другой стороны, это подготовка "жестов доброй воли" в будущем - мол, хорошо, мы выйдем из этих 20 километров, но требуем за это определенных гарантий для себя", - говорит Розумный.

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В то же время эксперт убежден, что России не отдадут всю Херсонскую, Запорожскую или Донецкую области. Однако и подвинуть их с захваченных рубежей пока не удастся.

"Конечно, главный вопрос - при каких условиях с РФ будут сниматься санкции и ослабляться режим политической изоляции, а также будет происходить нормализация отношений с ней. В этом смысле условно добровольное освобождение Россией украинских территорий как опция - это вопрос очень больших политических компромиссов. И я уверен, что при определенных условиях и в определенных пределах Россия может быть готова к таким шагам, но и РФ, и Китай будут выставлять за это очень высокую цену", - добавил Розумный.

Китай инфографика
Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Саммит мира – когда состоится, и что будет обсуждаться:

Первый Саммит мира планируется на 15-16 июня, говорил президент Владимир Зеленский. Украина и мировые государства в Швейцарии будут обсуждать механизмы завершения российско-украинской войны на базе Устава Организации объединенных наций.

Мирный саммит в Швейцарии должен стать первым шагом к миру, надеется Владимир Зеленский. По его словам, только глобальная сила способна заставить Россию пойти на справедливый мир в Украине.

Путин пытается сорвать Саммит мира политическими и военными способами, рассказал Зеленский. Гарант акцентировал внимание на том, что глава Кремля боится реального принуждения России к миру.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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