РФ и Китай взяли курс на заморозку войны: Максим Розумный - об итогах встречи Путина и Си

Для Китая более важным является вопрос экономического взаимодействия с США и странами Западной Европы. Война России против Украины для него является инструментом достижения целей.

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Россия может выйти из Харьковщины и Сумщины в обмен на свои условия - Максим Розумный / Главред

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин совершил свой первый зарубежный визит после "инаугурации" в Китай. Стороны в числе прочего обсудили "дружбу без границ" и пообещали укреплять экономические связи. Кроме того, два диктатора обсудили войну в Украине и пообещали совместно противостоять "гегемонии" Запада.

В интервью Главреду доктор политических наук Максим Розумный рассказал, способен ли Си Цзиньпин утихомирить Путина, и когда Китай и Запад попытаются заморозить войну в Украине.

Какие выводы можно сделать из тех заявлений, которые звучали после переговоров Путина и Си Цзиньпина? Изменилась ли позиция Китая относительно войны в Украине?

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Вряд ли можно говорить об изменении позиции Китая, однако есть определенная эволюция подходов. Довольно закономерная эволюция, которая вытекает из тех позиций, интересов и стратегий, которые очевидно, были согласованы между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным еще накануне вторжения в Украину в 2022 году, поскольку мы помним, что как раз тогда Путин посетил Китай в предыдущий раз.

На сегодня можно говорить, что ситуация развивалась не по их плану. Путин рассчитывал на блицкриг и получение контроля над Украиной. Видимо, Путин и Си согласовали определенные планы на этот случай относительно того, как преодолевать международную изоляцию и противодействовать возможным и очень вероятным экономическим санкциям. Ситуация пошла другим путем, поэтому надо было согласовать новый совместный план на этот случай.

Очевидно, это и произошло в Пекине. Можно утверждать, что взят курс на замораживание конфликта и прекращение активных боевых действий, которые истощают саму Россию и ухудшают ситуацию, в том числе экономическую, что абсолютно невыгодно для Китая.

Думаю, между Путиным и Си Цзиньпином было достигнуто понимание, что завершение острой фазы войны на условиях Пекина и Москвы возможно. Запад в принципе тоже склоняется к мысли о замораживании конфликта, и сейчас вопрос лишь в том, чтобы сделать это на как можно более выгодных условиях.

Последнее обострение на фронте и риторика лидеров двух стран указывает на попытку говорить с позиции силы. Мол, Россия может дальше продвигаться, поэтому РФ и Китай не собираются отступать.

Речь идет о подготовке "плана Б", то есть полноценного участия Китая в войне против Украины?То есть не только передачи оружия и товаров двойного назначения в случае, если ситуация для РФ не будет благоприятной?

Не думаю, что Китай может более активно вмешиваться, то есть привлекать свои вооруженные силы в эту войну. Потому что ситуация складывается таким образом, что военной мощи России достаточно для противостояния Украине. После того, как мы увидели лимиты западной поддержки по оружию и лимиты украинского общества в плане мобилизации, становится понятным, что разбить Россию на поле боя в этой ситуации вряд ли удастся. Все другие варианты для Китая являются удовлетворительными, однако в этой ситуации он не будет открыто становиться на сторону агрессора, поскольку для него это плохо как в имиджевом плане, так и с других точек зрения. Поэтому прямого участия Китая в этой войне не будет, поскольку Китай уже и так серьезно вовлечен в обеспечение вооруженной мощи РФ.

Насколько я поняла с ваших слов, то во время визита Си Цзиньпина в страны Запада ему могли дать понять, что там не против заморозки войны?

Этот, так сказать, вариант решения проблемы уже давно на столе, но условия, на которых это может произойти, все время корректируются и являются предметом переговоров. Дело в том, что для Китая гораздо важнее вопросы экономического взаимодействия с Соединенными Штатами и странами Западной Европы. Война России против Украины для него является инструментом достижения целей. На данный момент, это инструмент давления - Китай пытается получить экономические преференции или хотя бы сохранение существующего состояния сотрудничества, а Запад пытается способствовать его давлению на Путина в прекращении войны. Именно в этом и заключается торг.

Западные политики и тем более китайские здесь ведут себя очень осторожно и не говорят, что именно лежит "на столе". Но очевидно, что речь идет об остановке боевых действий на той линии фронта, которая определилась на данный момент или же определится в течение ближайших месяцев.

Вряд ли кто-то отдаст России всю Запорожскую, Херсонскую или Донецкую области. И так же никто, видимо, не подвинет Россию с тех рубежей, на которых сегодня стоят ее войска. Но после этого есть большое пространство для торгов. Конечно, главный вопрос - при каких условиях с РФ будут сниматься санкции и ослабляться режим политической изоляции, а также будет происходить нормализация отношений с ней.

В этом смысле условно добровольное освобождение Россией украинских территорий как опция - это вопрос очень больших политических компромиссов. И я уверен, что при определенных условиях и в определенных пределах Россия может быть готова к таким шагам, но и РФ, и Китай будут выставлять за это очень высокую цену.

Собственно, наступление на Харьковщине и прогнозируемое наступление на Сумщине - это уже элемент подготовки к возможным компромиссам. То есть с одной стороны есть задекларированная цель России создать санитарную зону у ее границы, чтобы избежать возможных агрессивных действий со стороны Украины. С другой стороны, это подготовка "жестов доброй воли" в будущем - мол, хорошо, мы выйдем из этих 20 километров, но требуем за это определенных гарантий для себя.

Поэтому территориальный вопрос будет предметом торгов, но он очень тесно связан с политическими и не менее важными для Китая экономическими решениями.

Как вы думаете, как скоро может начаться этот переговорный трек, и что именно Россия будет настаивать оставить за собой?

Что касается временных рамок, то сейчас уже в значительной степени очертилась позиция "восточного" блока (Китай-Россия), а в июне, на Саммите мира в Швейцарии, наверное, определится и альтернативный подход западной коалиции на основе украинской "формулы мира". Когда обе позиции будут сформулированы, начнется движение в направлении создания определенной переговорной площадки. Это, конечно, может занять определенное время, но во времени это совпадает с традиционной весенне-летней военной кампанией. То есть где-то к концу лета станет понятно, что происходит на фронте, как далеко может пойти Россия, насколько успешно может действовать Украина. И очевидно, что примерно к осени вопрос о переговорной площадке между восточной и западной позициями уже в каком-то виде должны переходить в практическую плоскость.

Чем может удовлетвориться Россия? Тем, что она имеет сегодня, то есть контролем над Луганской областью. РФ, вероятно, приложит все возможные усилия, чтобы получить полный контроль над Донецкой областью, а Запорожье и Херсонщина будут предметом торга опционально.

Надо понимать, что, скорее всего, никакой договоренности в виде договора о разграничении или признании оккупации со стороны Украины или отказа от посягательств со стороны РФ не будет, вполне возможно, еще десятки лет. Но это вряд ли помешает достижению соглашения о прекращении огня. Именно эта опция на столе является главной, поэтому все территориальные вопросы, за исключением локальных вроде выхода войск РФ из Сумской или Харьковской областей в обмен на отвод ВСУ техники на десяток километров, во время переговорного процесса будут вынесены за скобки.

Если дойдет до заморозки войны, что под ней будет подразумеваться - полное прекращение огня или такая ситуация, как была в свое время на Донбассе, когда бои, несмотря на договоренности, продолжались? На чем в случае заморозки сосредоточатся Россия и Китай?

Аналогия с Нормандским форматом и Минскими договоренностями здесь довольно корректна. Именно такой вариант является наиболее ожидаемым. В конце концов, даже на Корейском полуострове, вокруг Сектора Газа, как мы все хорошо видим, то есть везде, где произошли подобные разграничения, они никогда не были полной заморозкой. Определенные локальные конфликты будут сохраняться, но, возможно, в нашем случае будет, во-первых, значительно выше международный контроль, а во-вторых, будут осознаваться риски эскалации. Возможно, это тоже будет несколько сдерживать возможность большой войны, от которой на самом деле все устали и которой бы пытались избежать в будущем. На примере Грузии мы видим, как они боятся войны после 2008 года, и, возможно, в том же состоянии будут и украинцы.

Россия точно постарается восстановить свой военный потенциал - собственно, об этом уже прямо свидетельствуют цифры запланированного военного бюджета РФ. Китай так же будет развивать свои ВПК и вооруженные силы - это тоже четко артикулировано среди его приоритетов. И это будет происходить по нескольким причинам. Во-первых, из-за углубления противостояния между блоками, потому что деэскалации между Западом и Востоком, очевидно, не будет. Во-вторых, и Россия, и Китай вступают в период определенного упадка, экономического спада и демографических проблем. И в этих условиях оба режима будут поддерживать состояние мобилизованности населения и образ врага, что будет сопровождаться милитаризацией.

Кто такой Максим Разумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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