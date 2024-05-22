'До Харькова не дойдут': Свитан сказал, как Украина может противодействовать КАБам

Чтобы отогнать российские самолеты Су-34, которые наносят удары КАБами, необходимы дальнобойные средства поражения, пояснил Роман Свитан.

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Как Украина может противостоять российским КАБам / Коллаж: Главред, фото: Харьковская областная прокуратура, УНИАН, wikipedia.org

Россияне могут использовать КАБы лишь для ударов по северным окраинам Харькова, но не способны покрыть весь город этими бомбами. Если у Украины будут ЗРК Patriot и F-16, то корректируемые авиабомбы до Харькова не доберутся. Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду.

"Россияне будут способны наносить удары по Харькову на расстоянии 90 км только тогда, если они будут выходить на линию российско-украинской границы. А они этого боятся, поскольку прекрасно понимают, что у нас есть те же комплексы С-300, дальность которых - 70-75 км", - пояснил Свитан.

По его словам, чтобы отогнать носители корректируемых авиабомб, то есть самолеты Су-34, необходимы дальнобойные средства поражения. Например, если у ВСУ будут комплексы Patriot или самолеты F-16, то российские самолеты не смогут приблизиться на дальность пуска.

"Patriot работает в радиусе до 100 км, а F-16 - на 100-120 км. Они способны снести российские самолеты и даже не подпустят Су-34 к рубежу сброса бомбы. Таким образом, если у нас будет эта пара - Patriot и F-16 - корректируемые авиабомбы до Харькова не дойдут. В таком случае они вообще не дойдут до территории Украины", - подчеркнул Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Удары РФ по Харьковщине - последние новости

Напомним, 22 мая в Волчанске российские оккупанты ударили дронами по полицейскому автомобилю во время эвакуации гражданских. В результате один полицейский погиб, еще один получил ранения.

Также 22 мая оккупанты обстреляли Харьков и попали в Шевченковский район. В результате удара пострадали жилые дома, магазины, транспорт и детская площадка.

Как сообщал Главред, в ночь на 21 мая в Харькове прогремели несколько взрывов. Вражеский "Шахед" попал в популярное место отдыха горожан.

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