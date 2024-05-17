Россия атаковала Харьков и Одессу: в городах есть прилеты и жертвы

Оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова, также ракетами атаковали Одессу.

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Российские оккупанты ударили по Харькову бомбами / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН

Днем, 17 мая, российские оккупанты ударили по Харькову. В городе было несколько прилетов, из-за чего возникли пожары. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - подчеркнул Терехов.

Впоследствии мэр добавил, что в Харькове было несколько прилетов. На местах попаданий возникли пожары.

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По словам главы ОГА, россияне нанесли два удара КАБами, в частности по Холодногорскому району Харькова.

"Двое погибших. Тринадцать раненых. Среди 13 раненых, 4 - в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов.

Обновлено 17:44: Глава Харьковской ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло.

"Пострадали 19 человек. Среди них 18 мужчин и 1 женщина. Возраст от 20 до 60 лет. 4 человека в тяжелом состоянии. Другие — в среднем. 2 мужчин около 45 лет погибли", - добавил он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Взрывы в Одессе

Во время воздушной тревоги в Одессе прогремели по меньшей мере три взрыва, сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Второй взрыв! Оставайтесь в укрытиях! Еще взрыв!" - написал мэр.

Впоследствии Труханов добавил, что по предварительной информации, в результате атаки есть трое пострадавших.

"Они доставлены в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Ранее Воздушные Силы Украины сообщили о ракете, которая летела в направлении Одессы.

Обновлено 17:25: Вскоре глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что россияне атаковали Одесскую область ракетами. На месте попадания одной из ракет в Одесском районе возник сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

"Сейчас известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте", - уточнил Кипер.

Удары России - взрывы в Украине

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.

Напомним, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.

Также 16 мая, в Харькове прогремела серия взрывов. Город атаковали вражеские БпЛА типа "Шахед".

Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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