На оккупированной Луганщине мощный 'прилет': детонирует склад боеприпасов врага

В оккупированном Сорокино начался сильный пожар после прилета по складу боеприпасов оккупантов.

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В оккупированном Сорокино прилетело по складу боеприпасов врага / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео

В понедельник, 13 мая, в оккупированном городе Сорокино Луганской области произошел мощный взрыв. По предварительной информации, попали по складу боеприпасов оккупантов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети также распространяются видео первых минут после "прилета". На видео видно большой столб дыма, который поднимается в небо. Также слышны звуки, напоминающие детонацию боеприпасов.

Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что в оккупированном Краснодоне ракетным ударом поражен большой склад боекомплекта россиян. Он отметил, что это глубокий тыл, до линии фронта близко 130 километров.

видео дня

"Начался сильный пожар, слышны вторичные детонации боеприпасов. Местные сообщают, что въезд в город перекрыт", - рассказал он.

Взрывы у российских оккупантов - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

Также 10 мая во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области произошли взрывы, которые вызвали пожар. По словам гауляйтера оккупированной части Луганщины Леонида Пасечника, прилетело по нефтебазе.

Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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