В оккупированных Ровеньках на Луганщине мощные 'прилеты': горит нефтебаза

После взрыва в оккупированных Ровеньках Луганской области вспыхнул пожар, который виден из разных районов города.

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В оккупированных Ровеньках на Луганщине после взрыва сильный пожар / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вечером пятницы, 10 мая, во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы. После "прилетов" начался пожар, который был виден из разных частей города. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Согласно сообщениям, взрывы произошли около 22:02. По словам местных, они были достаточно мощными.

Позже в сети появились видеозаписи масштабного пожара. На видео видно большой столб черного дыма, который поднимается в небо.

видео дня

Смотрите видео пожара в оккупированных Ровеньках:

По словам гауляйтера оккупированной части Луганщины Леонида Пасечника, прилетело по нефтебазе. Оккупационная администрация признала факт пожара и сообщила, что он произошел в результате обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины.

В результате удара по нефтебазе есть пострадавшие. Захватчики заявляют о гибели и ранении работников нефтебазы. На место происшествия срочно выехали бригады скорой помощи.

Что следует знать о Ровеньках? Ровеньки расположены в глубоком тылу - до линии фронта около 110 км. С мая 2014 года город находится под контролем российских оккупантов, которые объявили на Луганщине "квазиреспублику". Согласно данным 2017 года, население города составляло около 46,7 тысячи человек, а площадь города составляет 21,7 квадратных километра.

Взрывы у российских оккупантов - новости по теме

Как сообщал Главред, 2 мая, во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что взрыв произошел в районе "Дормаш", где располагались российские оккупанты.

Напомним, 22 апреля в Левобережном районе Мариуполя прилетело по расположению оккупантов. Пожар от "хлопка" потушили только в полночь, а потом грузовиками вывозили раненых в сторону Новоазовска.

Также 15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, где находились высокопоставленные российские офицеры.

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