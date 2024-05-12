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В Белгороде после взрыва изнутри "сложился" подъезд 10-этажного дома с русскими

Яна Ставская
12 мая 2024, 12:39
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У российских спецслужб уже есть опыт подрыва жилых домов в России.
В Белгороде после взрыва изнутри 'сложился' подъезд 10-этажного дома с русскими
В Белгороде 12 мая прогремели мощные взрывы / Коллаж Главреда. Фото: белгородские паблики

В Белгороде 12 мая взрывом был разрушен целый подъезд многоквартирного дома. Видео инцидента не подтверждают официальную версию кремлевских властей о якобы попадании "снаряда ВСУ".

Взрывы в районе жилой застройки прогремели после сообщений в российских пабликах о якобы работе ПВО.

При этом глава области Вячеслав Гладков и сеть российских пропагандистов без каких-либо подтверждений начали сразу распространять версию о якобы попадании "снаряда ВСУ". Так называемые российские правоохранительные органы открыли "производство" о "теракте".

видео дня

В то же время на видео очевидцев, которые впоследствии появились в сети, никаких прилетов не зафиксировано.

Взрывы в Белгороде 12 мая - смотрите видео:

Скорее всего, взрыв произошел изнутри дома в одной из квартир на нижнем этаже, в результате чего весь подъезд с людьми фактически "сложился".

Сообщается о по меньшей мере десятке пострадавших. Продолжается разбор завалов.

"Рязанский сахар" и другие взрывы в России в 1999 году

"Рязанский сахар" - это общее название терактов, совершенных в России в период с 4 по 16 сентября 1999 года перед выборами Путина.

По наиболее распространенной версии, взрывы жилых домов в сентябре 1999 года были организованы российскими властями, в частности лично тогда еще премьер-министром Путиным, а также ФСБ. Взрывы были выгодны действующей власти и, наоборот, не выгодны чеченским бойцам.

Именно после взрывов Путин смог обеспечить себе повышение рейтинга и, как следствие, победу на президентских выборах 2000 года. Среди причин, по которым власти могли пойти на такой шаг, назывались желание усилить роль ФСБ в политической жизни России, а также необходимость оправдать Вторую чеченскую войну.

Взрывы в Белгороде – ситуация на границе с Украиной

Белгородская, Курская и Брянская области стали новым плацдармом для наступления русских войск на север Харьковщины.

Время от времени по российскому приграничью прилетает от своих же "защитников". В частности, 4 мая в результате "прилета" российского ФАБа по Белгороду были повреждены по меньшей мере 30 домов и куча машин.

Увеличение частоты подобных случаев, вероятно, демонстрирует усталость воздушного и наземного персонала на линии фронта в России, а также свидетельствует о недостаточной подготовке, считали в разведке Великобритании.

Читайте на Главреде материал, как Украина и Россия формируют "серую" зону.

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