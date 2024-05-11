В Броварах прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в полицейского

В результате взрыва пострадали два человека, они имеют травмы средней тяжести.

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Злоумышленник бросил гранату в полицейского / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Игорь Сапожко

В субботу, 11 мая, в центре Броваров на Киевщине прогремел взрыв из-за подрыва гранаты. Пострадали два человека, их госпитализировали. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

По его словам, взрыв произошел около 20:40 возле магазина "Красный маркет" на бульваре Независимости.

"Пострадало два человека, один из них сотрудник полиции. На месте работают правоохранители и медики. Подробности инцидента выясняются", - написал Сапожко.

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Впоследствии мэр Броваров рассказал, что пострадавшие имеют травмы средней тяжести.

"Оба мужчины живы, состояние средней тяжести, находятся в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил он.

Вскоре в МВД уточнили, что в результате взрыва гранаты ранения получили полицейский и правонарушитель. Во время инцидента злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.

"Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции вечером получили вызов относительно хулиганских действий. Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина бросился бежать, полицейский начал его преследовать", - добавили в пресс-службе Нацполиции.

Кто такой Игорь Сапожко? Сапожко Игорь Васильевич - городской голова Броваров с 2010 года. Депутат и секретарь Броварского городского совета с 2006 года, выдвигался по спискам ВО "Батькивщина". На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов, из которой вышел под конец Евромайдана - 20 февраля 2014 года, пишет Википедия.

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Напомним, 10 мая в Броварах Киевской области правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который бросался на полицейских и угрожал им оружием. Это известный местный криминальный авторитет, на счету которого не одно уголовное дело.

Также в ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое военных открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

Как сообщал Главред, 21 апреля были задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области. Злоумышленниками были двое военных - отец и сын, 52 и 26 лет.

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