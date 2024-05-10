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Криминальный авторитет из Броваров бросился на копов с оружием: его задержали

Анна Ярославская
10 мая 2024, 12:08
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Полицейские задержали Виктора Журавля, на счету которого не одно уголовное дело.
Виктор Журавель - задержание
Виктора Журавля задержали под Киевом / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео

В Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который бросался на полицейских и угрожал им оружием. Задержанным оказался известный местный криминальный авторитет, на счету которого не одно уголовное дело.

Об инциденте Нацполиция сообщила в Facebook 9 мая. В ведомстве сообщили, что вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении Zveroboy club.

"Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", – говорится в сообщении.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему объявлены подозрения в хулиганстве, угрозе убийством полицейскому и нанесении телесных повреждений полицейскому. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Нацполиции не назвали имени задержанного, но проинформировали, что он – ранее судимый местный житель.

Смотрите видео - полицейские задержали криминального авторитета в Броварах:

В социальных сетях появилось видео, где мужчина дерзко угрожал правоохранителям. В частности, можно услышать, как житель Броваров нецензурно выражается, после чего демонстративно плюет в лицо одному из полицейских.

После этого возникла потасовка. Криминальный авторитет достал пистолет и угрожал сотрудникам полиции. Однако один из правоохранителей применил против хулигана газовый баллончик.

На кадрах - местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо", пишут СМИ.

Виктор Журавель – кто он такой?

Виктор Журавель (прозвище Виха) - известный криминальный авторитет.

В 90-е годы начинал свою бандитскую деятельность под крылом одной из ОПГ. Позже его приговорили к 17 годам тюрьмы за разбой.

Журавель вышел на свободу в 2010 году и создал банду из трех человек, которая под видом коллекторов требовала у людей деньги. Своих жертв бандиты избивали до полусмерти.

Банду Журавля прозвали "черными коллекторами". Они "работали" не только в Киевской области, но и по всей Украине.

В 2012 году бандитов задержали, и Журавель получил еще 13 лет тюрьмы. Однако апелляционный суд отменил приговор. Незадолго после этого злоумышленник был задержан по другому делу, однако тоже вскоре вышел на свободу.

В 2020 году Журавель был фигурантом дела о перестрелке перевозчиков в жилом квартале Броваров Киевской области.

Тогда две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров и устроили стрельбу. Тогда в результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

Смотрите видео - Броварской криминальный авторитет плевал в полицейского и угрожал ему.

Острожно! На кадрах нецензурная лексика.

Скриншот

Убийство полицейского в Винницкой области - главные новости по теме

В ночь на 20 апреля произошла стрельба в Гайсинском районе Винницкой области. Двое мужчин открыли стрельбу по полицейским в тот момент, когда правоохранители остановили их для проверки документов. В результате стрельбы был погиб 20-летний полицейский, его напарник был ранен.

Позже Командование Сухопутных войск ВСУ официально подтвердило, что к убийству 20-летнего полицейского Максима Зарецкого в Винницкой области причастны военнослужащие одной из воинских частей.

20 апреля стало известно о том, что правоохранители нашли авто военных с боеприпасами. В машине также находились вещи, в которых были подозреваемые. На них были следы крови.

21 апреля были задержаны подозреваемые в нападении на полицейских в Винницкой области, в результате которого один правоохранитель погиб, а другой получил ранения. Злоумышленники - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области - задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Подозреваемому в убийстве полицейского Валерию Василаке избрали меру пресечения. Винницкий городской суд отправил его на два месяца под стражу без права выйти под залог.

Работники Государственного бюро расследований разоблачили двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Один из них уже задержан.

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