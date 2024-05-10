Криминальный авторитет из Броваров бросился на копов с оружием: его задержали

Полицейские задержали Виктора Журавля, на счету которого не одно уголовное дело.

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Виктора Журавля задержали под Киевом / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео

В Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который бросался на полицейских и угрожал им оружием. Задержанным оказался известный местный криминальный авторитет, на счету которого не одно уголовное дело.

Об инциденте Нацполиция сообщила в Facebook 9 мая. В ведомстве сообщили, что вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении Zveroboy club.

"Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", – говорится в сообщении.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему объявлены подозрения в хулиганстве, угрозе убийством полицейскому и нанесении телесных повреждений полицейскому. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Нацполиции не назвали имени задержанного, но проинформировали, что он – ранее судимый местный житель.

Смотрите видео - полицейские задержали криминального авторитета в Броварах:

В социальных сетях появилось видео, где мужчина дерзко угрожал правоохранителям. В частности, можно услышать, как житель Броваров нецензурно выражается, после чего демонстративно плюет в лицо одному из полицейских.

После этого возникла потасовка. Криминальный авторитет достал пистолет и угрожал сотрудникам полиции. Однако один из правоохранителей применил против хулигана газовый баллончик.

На кадрах - местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо", пишут СМИ.

Виктор Журавель – кто он такой? Виктор Журавель (прозвище Виха) - известный криминальный авторитет. В 90-е годы начинал свою бандитскую деятельность под крылом одной из ОПГ. Позже его приговорили к 17 годам тюрьмы за разбой. Журавель вышел на свободу в 2010 году и создал банду из трех человек, которая под видом коллекторов требовала у людей деньги. Своих жертв бандиты избивали до полусмерти. Банду Журавля прозвали "черными коллекторами". Они "работали" не только в Киевской области, но и по всей Украине. В 2012 году бандитов задержали, и Журавель получил еще 13 лет тюрьмы. Однако апелляционный суд отменил приговор. Незадолго после этого злоумышленник был задержан по другому делу, однако тоже вскоре вышел на свободу. В 2020 году Журавель был фигурантом дела о перестрелке перевозчиков в жилом квартале Броваров Киевской области. Тогда две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров и устроили стрельбу. Тогда в результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы одна из пуль попала в окно жилого дома.

Смотрите видео - Броварской криминальный авторитет плевал в полицейского и угрожал ему.

Острожно! На кадрах нецензурная лексика.

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