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В Харькове из окна выбросилась дочь местного криминального авторитета, она погибла на месте

31 января 2022, 09:45
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Погибшая была дочерью известного в Харькове криминального авторитета Михаила Гончаренко по прозвищу "Гончарик", пишут местные СМИ. Его содержали в СИЗО.

самойбийство в Харькове
В Харькове девушка совершила суицид, выпрыгнув из окна / Коллаж фото из соцсетей и ГУ НП в Киевской области

В субботу, 29 января, в Харькове произошла трагедия - 33-летняя женщина выбросилась из окна на пятом этаже. Она погибла на месте.

Как сообщает местное издание Newsroom, погибшая была дочерью известного в Харькове криминального авторитета Михаила Гончаренко по прозвищу "Гончарик".

Самоубийство произошло на Гимназической набережной, 4. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили около жилого дома тело женщины без признаков жизни.

По словам ее знакомого, накануне трагедии погибшая была у него в гостях и употребляла алкоголь. Женщина была в депрессии и говорила о самоубийстве.

Мужчина подчеркнул, что она находилась в подавленном состоянии из-за своего отца, которого держат в СИЗО. Мать погибшей подтвердила, что дочь неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.

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Отец женщины, которая выпрыгнула из окна, - криминальный авторитет Михаил Гончаренко. В декабре 2021 года он требовал от руководителя местной компании вернуть ему несуществующий долг в размере 250 тысяч долларов, а в случае отказа угрожал убийством. 17 января его задержали и спустя два дня отправили в СИЗО по решению Дзержинского районного суда Харькова.

Как сообщал Главред, в Киеве 32-летняя женщина пыталась выпрыгнуть из окна на 12-м этаже вместе с трехлетним сыном на руках. И ее, и ребенка удалось спасти.

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