Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицид

Девушка сбросилась с моста на лед / ua.depositphotos.com

На Ивано-Франковщине произошел ужасный случай. Там с моста прыгнула девушка. Она ударилась об лед.

Как пишет Правда.іф со ссылкой на Управление по вопросам гражданской обороны ОГА, 17-летний подросток сбросился 15 января в обед. Это произошло в селе Микуличин на реке Прут.

На место выехали спасатели и "скорая". Экстренные службы вызвали прохожие, которые оказали девушке первую помощь.

На данный момент о состоянии потерпевшей не сообщается.

Напомним, в Карпатах сошла лавина и привалила мать с дочкой. Они пытались подняться на Говерлу.

Также накануне в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Она приехала вместе с сыном и его невестой праздновать свой день рождения, но при поднятии на Говерлу, поскользнулась на льду. Одесситка умерла до прибытия спасателей от удара головой.

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