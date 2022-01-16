Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицид

Девушку госпитализировали.
На Ивано-Франковщине произошел ужасный случай. Там с моста прыгнула девушка. Она ударилась об лед.
Как пишет Правда.іф со ссылкой на Управление по вопросам гражданской обороны ОГА, 17-летний подросток сбросился 15 января в обед. Это произошло в селе Микуличин на реке Прут.
На место выехали спасатели и "скорая". Экстренные службы вызвали прохожие, которые оказали девушке первую помощь.
На данный момент о состоянии потерпевшей не сообщается.
Напомним, в Карпатах сошла лавина и привалила мать с дочкой. Они пытались подняться на Говерлу.
Также накануне в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Она приехала вместе с сыном и его невестой праздновать свой день рождения, но при поднятии на Говерлу, поскользнулась на льду. Одесситка умерла до прибытия спасателей от удара головой.
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