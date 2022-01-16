ЧП в Карпатах: на женщину с ребенком сошла лавина

Лавина обрушилась на мать с дочкой / Соцсети

В Карпатах во время восхождения на Говерлу женщина с ребенком попали под лавину. Их госпитализировали в Яремчанской центральной городской больницы на Ивано-Франковщине.

Как пишет Суспильне, спасателей на место происшествия не вызывали.

"15 января медики "скорой" привезли двух пациентов - 49-летнюю женщину и 12-летнего ребенка. У ребенка - травма руки, состояние удовлетворительное. У женщины - травма позвоночника. Они рассказали, что,ф когда совершали восхождение на Говерлу, сошла лавина. Пациентов обследуют медики, они в сознании, но имеют психологическую травму", - сообщил директор медучреждения Александр Соколовский.

Как известно, из-за второго уровня снеголавинной опасности, Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра рекомендовал туристам 15 и 16 января воздержаться от походов в горы.

Реклама

Спасатели предупреждают, что выбраться из лавины самостоятельно невозможно.

Тем не менее этими рекомендациями пренебрегли и туристы из Одессы, которые решили подняться на Говерлу. В результате, погибла 57-летняя женщина. Ее сын с невестой также получили травмы.

Позже стало известно, что женщина скончалась в свой день рождения от удара головой. К вершине они не долшли метров 800. Из-за льда назад просто слетели.

Читайте также: