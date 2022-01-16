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Погибла в день рождения: появились детали трагического восхождения туристов на Говерлу

16 января 2022, 11:17

57-летняя женщина отправилась покорять Говерлу не одна – с ней был ее сын и его невеста.

Жительница Южного в день своего рождения сорвалась со склона / коллаж ua.depositphotos.com,УНИАН, ГСЧС

Трагедией закончилась попытка туристов из Одесской области покорить Говерлу. Жительница Южного 15 января в день своего рождения сорвалась со склона во время восхождения на гору и погибла.

Как сообщает ТСН, 57-летняя женщина отправилась покорять Говерлу не одна – с ней был ее 34-летний сын и его невеста – 32-летняя Виктория. Когда до вершины горы оставалось меньше километра – всего 800 метров, компания решила вернуться назад, но сорвалась с уступа.

Виктория повредила ключицу, у ее жениха — травма бедра, а старшая из женщин погибла.

По предварительным выводам полиции, 57-летняя туристка скончалась, когда при падении ударилась головой о дерево. Смерть, скорее всего, была мгновенной.

В полиции расследуют дело как несчастный случай, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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"По предварительным данным, ударилась головой о деревья — не о скалистую поверхность. В результате травмы головы наступила смерть", — рассказал замглавы отделения полиции в Яремче Юрий Микитишин.

В ГСЧС Ивано-Франковской области еще раз просят туристов не пренебрегать предупреждениями о снеголавинной опасности и о плохих погодных условиях.

"Нужно ценить свою жизнь и не подвергать опасности других людей… Нужно иметь навыки и опыт пребывания в горах", — говорят спасатели.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 января, во время восхождения на Говерлу в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Сын погибшей и его невеста травмированы. Они не могли самостоятельно спуститься с горы. В это время в горах бушевал ветер, а склон покрылся льдом.

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