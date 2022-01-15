Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в Карпатах

Туристы знали, что подниматься опасно / dsns.gov.ua

В субботу, 15 января, стало известно о том, что во время восхождения на Говерлу в Карпатах погибла 57-летняя женщина. Более того, ее сын и его невеста травмированы. Они не могли самостоятельно спуститься с горы.

В сюжете ТСН.19:30. говорится о том, что в горах бушевал ветер, а склон покрылся льдом. Туристы просто пренебрегли этим

Жертва и пострадавшие родом из Одесской области. До вершины горы они не дошли метров 800. По дороге назад поскользнулись. И их унесло с горы.

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы спину точно сломала", - говорит потерпевшая.

Старшая из женщин вероятно врезалась в дерево. Она погибла из-за травмы головы до прибытия спасателей.

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"Она (невестка - ред.), предварительно, ударилась головой о деревья. Не столько о скалистую поверхность, сколько просто упала головой к дереву. Получила травму головы, в результате которой, я так думаю, наступила смерть", - рассказал заместитель начальника отделения полиции №1 города Яремче Юрий Микитишин .

Спасатели оперативно обнаружили пострадавших благодаря системе GPS-мониторинга. При этом туристы были разбросаны друг от друга по склону в разных местах. Вытаскивали пострадавших с помощью специального альпинистского снаряжения

"Она была у скалы над обрывом. Ее нужно было поднимать, транспортировать на безопасную девушку горы", - добавили в ГСЧС.

Невеста и жених в больнице. У девушки травма ключицы, у парня - бедра. Его погибшая мать сегодня отмечала 57-й день рождения.

Напомним, в Днепре погиб 41-летний мужчина. На него обрушилась стрела крана с бетонной плитой.

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