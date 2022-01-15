Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшие

На Говерле погибла туристка / dsns.gov.ua

В субботу, 15 января, около 11 часов при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы разных степеней тяжести.

Как сообщила Госслужба по ЧС, пострадавших при спуске с горы уже эвакуировали.

"По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку", - информирует пресс-служба.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечена мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, г. Яремче и г. Ивано-Франковск. Всего 28 человек и 5 единиц техники.

/ dsns.gov.ua

Что известно о погибшей и пострадавших

По состоянию на 14:30 женщина 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, найдена, организовано ее сопровождение. В 14:40 другой травмированный, мужчина 1987 года рождения с травмой ноги транспортирован на спортивную базу "Заросляк" и передан медикам.

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Как отмечают спасатели, пострадавшие – туристы из г. Южное Одесской области. Погибшей оказалась женщина 1965 года рождения.

/ dsns.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что на горе Говерла были организованы поиски маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

Позже с Сети появились свидетельства очевидцев о том, что на горе Говерла в Карпатах видели ребенка без сопровождения взрослых.

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