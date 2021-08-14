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Отстал от группы: на Говерле ищут шестилетного мальчика

14 августа 2021, 22:08
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Ребенок 2015 года рождения пропал около 19:00 в субботу, 14 августа.

Ребенок пропал около семи вечера / ГСЧС

На горе Говерла в Карпатах ищут маленького мальчика, который отстал от группы и заблудился.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, ребенку 6 лет.

"Во время подъема группой туристов в составе шести человек из города Коломыя по зеленому маршруту на гору Говерла, вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 рождения", - указано в сообщении ГСЧС.

К поискам привлечено еще 9 спасателей, 11 военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые дислоцируются в лагере на горе Говерла, и 2 спасателя на квадроцикле ПРВ поселка Лазенщина ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Поисково-спасательное отделения ГСЧС Яремче объявило "Сбор-Аварию".

Напомним, львовскую учительницу, которая отправилась на экскурсию с учениками в село Каменка официально обвинили в смерти шестиклассника. Мальчик подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка. После этого учительницу схватил сердечный приступ. Теперь она предстанет перед судом.

пропавшие Говерла
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