Трагическая гибель школьника на водопаде: учительницу обвинили официально, теперь она ждет суда

Педагог предстанет перед судом / ГСЧС

В июне во время школьной экскурсии на водопаде в селе Каменка произошла страшная трагедия. В национальном парке "Сколевские Бескиды" погиб 6-классник одной их львовских школ. Теперь учительницу, сопровождавшую детей, официально обвинили в смерти ребенка.

Как сообщает ZAXID.NET, кроме классной руководительницы Людмилы Гребень, со школьниками на экскурсию поехали еще 5 взрослых.

Однако в ходе расследования в смерти Артема Прадеда-Янчака обвинили именно ее.

Обвинительный акт в отношении 45-летней классной руководительницы школьника уже направили в Сколевский районный суд. В частности, педагога обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Если в суде вина женщины будет доказана, то ей может грозить от 3 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Напомним, трагедия случилась в Стрыйском районе Львовской области 2 июня. Мальчик подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка. После этого учительницу схватил сердечный приступ.