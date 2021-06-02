Трагическая экскурсия: на Львовщине школьник сорвался в водопад

Во Львовской области трагически погиб школьник / Скриншот с lv.dsns.gov.ua

В Стрыйском районе Львовской области в среду, 2 июня, во время экскурсии на водопад погиб школьник – сорвался в водопад.

Сегодня погиб ученик 6 класса одной из школ Львова, по факту трагедии будет проведено расследование, говорится на сайте Львовского горсовета.

В ведомстве добавили, что школьник погиб на экскурсии в село Каменка Стрыйского района.

"...ученик 6 класса подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка", – добавили в горсовете.

Спасателям в 11:56 сообщили, что Каменке в водопаде тонет ребенок, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Позже сотрудники ведомства выяснили, что мальчик находился возле водопада, а потом упал и оказался под водой. Ребенок зацепился за дерево. Спасатели разрезали дерево, вытащили школьника и передали медикам.

Медики констатировали смерть пострадавшего. Умерший оказался жителем Львова, 2009 года рождения.

На Львовщине во время экскурсии произошла трагедия / Скриншот с lv.dsns.gov.ua

Напомним, во время школьных экскурсий ответственность за детей несут учителя, которые их сопровождают. В других случаях ответственность за несовершеннолетних лежит на плечах родителей.

Справка. Каменский водопад находится между селами Каменка и Дубина на территории национального природного парка Сколевские Бескиды, пишет Википедия. Высота водопада составляет около 7 метров.