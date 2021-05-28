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Повешение и падение с большой высоты: в Украине при загадочных обстоятельствах погибли школьники

28 мая 2021, 11:35

Подростки погибли в Черкассах и в Кривом Роге, поделились в полиции.

На Днепропетровщине подросток выпал из окна многоэтажки и погиб
В Кривом Роге подросток выпал из окна многоэтажки и погиб / one.kr.ua

В пятницу поздно вечером, 27 мая, в Черкассах родители дома нашли повешенным своего 14-летнего сына. До трагедии подросток находился в жилье сам.

В ночь на субботу, 28 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области 16-летний мальчик выпал из окна, расположенного между 8 и 9 этажом одного из домов, и погиб, сообщает tsn.ua со ссылкой на сведения правоохранителей.

Издание узнало, что в Черкассах школьник найден мертвым в 22:30 27 мая, а сведения о гибели подростка в Кривом Роге поступили в полицию около 03:30 28 числа.

Семья, в которой в Черкассах рос мальчик, не считалась неблагополучной. Соседи и учителя высказывались о семье только положительно.

Правоохранители забрали телефон и компьютер школьника, чтобы узнать его последние звонки и переписку.

Начато производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство с квалифицирующими признаками (например, самоубийство).

Тело парня, который выпал из окна в Кривом Роге, нашли возле многоэтажки на ул. Мусоргского. Правоохранители выяснили, что школьник жил в этой многоэтажке.

В Кривом Роге мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб
В Кривом Роге школьник выпал из окна многоэтажки и погиб / one.kr.ua

На теле не нашли признаки насильственной смерти. Были найдены только травмы, которые можно получить в результате падения с высоты. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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