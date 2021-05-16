Искали несколько дней: под Одессой подростка нашли повешенным в лесу

Внешних следов насильственной смерти на его теле не было.
В Одесской области в воскресенье, 16 мая, на окраине города Ананьев, обнаружили повешенным 14-летнего подростка.
Как сообщает пресс-служба полиции области, парень с 15 мая разыскивался правоохранителями как пропавший.
"Парень ушел из дома после ссоры с родными. Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика в петле", - отметили в сообщении.
Отмечается, что внешних следов насильственной смерти на его теле не было.
По факту происшествия полицейские открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство".
После того, как мать заявила о его исчезновении, полицейские отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве.
Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.
Напомним, ранее сообщалось:
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