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Искали несколько дней: под Одессой подростка нашли повешенным в лесу

16 мая 2021, 22:14

Внешних следов насильственной смерти на его теле не было.

В Одесской области обнаружили повешенным пропавшего подростка / Нацполиция

В Одесской области в воскресенье, 16 мая, на окраине города Ананьев, обнаружили повешенным 14-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба полиции области, парень с 15 мая разыскивался правоохранителями как пропавший.

"Парень ушел из дома после ссоры с родными. Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика в петле", - отметили в сообщении.

Отмечается, что внешних следов насильственной смерти на его теле не было.

По факту происшествия полицейские открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство".

После того, как мать заявила о его исчезновении, полицейские отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве.

Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.

Напомним, ранее сообщалось:

  • В Днепре мужчина бросался под колеса автомобилей, садился на дорогу и хотел спрыгнуть с моста, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить трагедию.
  • Ранее пограничникам удалось спасти мужчину, который прыгнул с моста в Закарпатье. Сотрудники Мукачевского отряда пограничников заметили, как по реке Тиса человека без сознания уносит в сторону украино-венгерской границы. Выяснилось, что 28-летний житель Закарпатья прыгнул с моста, получил травму, после чего не справился с течением реки.

самоубийство
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