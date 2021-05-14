На Киевщине нашли повешенным 14-летнего подростка с патронами

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В Киевской области в Вышгороде совершил самоубийство 14-летний подросток. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Как сообщают копы, произошло после того, как в соцсети опубликовал видео боевых патронов и заявил о намерении их подорвать. Накануне мама мальчика забила тревогу после того, как сын ушел на занятие в музыкальную школу, но так там и не появился и к тому же перестал отвечать на телефонные звонки.

Правоохранители выяснили, что в общем чате с одноклассниками подросток выложил фотографии боевых патронов к оружию и заявил, что собирается их взорвать.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские исследовали видео с камер видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. По версии полиции, подросток совершил самоубийство. Также, в его личных вещах найдено четыре патрона к автомату.

Открыто уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства й трагедии и причины такого поступка.

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