На Киевщине нашли повешенным 14-летнего подростка с патронами

В Вышгороде мать подростка забила тревогу после того, как сын ушел на занятие в музыкальную школу, но так там и не появился. И пропал без вести.
В Киевской области в Вышгороде совершил самоубийство 14-летний подросток. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.
Как сообщают копы, произошло после того, как в соцсети опубликовал видео боевых патронов и заявил о намерении их подорвать. Накануне мама мальчика забила тревогу после того, как сын ушел на занятие в музыкальную школу, но так там и не появился и к тому же перестал отвечать на телефонные звонки.
Правоохранители выяснили, что в общем чате с одноклассниками подросток выложил фотографии боевых патронов к оружию и заявил, что собирается их взорвать.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий полицейские исследовали видео с камер видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. По версии полиции, подросток совершил самоубийство. Также, в его личных вещах найдено четыре патрона к автомату.
Открыто уголовное дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства й трагедии и причины такого поступка.
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Напомним, ранее сообщалось:
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