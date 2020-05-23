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Бывший футболист Металлиста совершил самоубийство

23 мая 2020, 18:47

Тело спортсмена нашла его возлюбленная.

Милян Мрдакович совершил суицид / Фото: Sportske.net

В Белграде свел счеты с жизнью 38-летний бывший футболист Милян Мрдакович, который в определенный период своей карьеры выступал за харьковский футбольный клуб Металлист.

Как сообщает Sportske.net, спортсмен застрелился в квартире, которую снимал вместе с девушкой в центре столицы Сербии.

Возлюбленная футболиста обнаружила его тело, вызвала полицию и медиков, которые на месте констатировали смерть мужчины. Мрдакович 

Как известно, за свою карьеру Мрдакович сменил 20 клубов из десяти различных стран, нигде не задерживаясь более чем на два года. Поиграл Милян и в Украине — в 2005—2006 годах провел за "Металлист" во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 7 мячей. Всего же на клубном уровне игрок сыграл 379 поединков, в которых 150 раз поразил ворота соперников.

Среди достижений футболиста — звание чемпиона Китая, завоеванное с "Шаньдун Лунэн" в 2008 году, Кубок сингапурской лиги и Суперкубок Сингапура, выигранные с "Тампинес Роверс" в 2014-м, а также выступление в составе сборной Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Он завершил карьеру в 2017 году.

Напомним, у экс-футболиста Зенита Павла Погребняка обнаружен коронавирус, сообщает его футбольный клуб Урал. То же подтвердила его жена- Марина Погребняк в Instagram - она сказала, что заболела вся семья.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в России заболел Рамзан Кадыров.

новости спорта самоубийство суицид
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