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Первый украинский футболист заразился COVID-19

8 мая 2020, 19:18

Руководство футбольного клуба Минай не называет фамилии футболиста, у которого обнаружили коронавирус.

В Украине зафиксирован первый случай COVID-19 среди футболистов
В Украине зафиксирован первый случай COVID-19 среди футболистов / fcminaj.com

Медицинская служба футбольного клуба Минай из одноименного села в Закарпатской области зафиксировала случай заражения коронавирусной инфекцией у одного из футболистов команды. В четверг, 7 мая, игрок сдал положительный тест на COVID-19.

"К сожалению, опасный COVID-19 не обошел ФК Минай. У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным", - говорится в заявлении клуба.

Руководство клуба Первой лиги не стало называть фамилию футболиста. В данный момент игрок пребывает на самоизоляции и находится под наблюдением докторов.

В клубе пообещали провести тесты на коронавирус для всех игроков команды и персонала.

Таким образом, в пятницу, 8 мая, был зафиксирован первый случай заражения китайской коронавирусной инфекцией среди профессиональных украинских футболистов.

Минай – футбольный клуб из Закарпатской области, базирующийся в селе Минай. Основан в 2015 году. В нынешнем сезоне команда сумела выйти в полуфинал Кубка Украины, обыграв Ингулец в серии пенальти. Тренирует команду известный экс-игрок Шахтера и Карпат Василий Кобин.

Напомним, согласно последним данным, в Украине зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения китайским коронавирусом.

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