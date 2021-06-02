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Упал в водопад и завис на дереве: подробности трагической гибели школьника на экскурсии на Львовщине

2 июня 2021, 21:31

Учителя и местные пытались спасти ученика, но все обернулось трагедией.

Опасный водопад на Львовщине / соцсети

Во Львовской области 2 июня школьник погиб во время экскурсии к карпатскому водопаду в селе Каменка Стрыйского района.

Как стало известно, 12-летний мальчик хотел сделать селфи, поскользнулся и упал в обрыв. Он зацепился за дерево и несколько минут провисел под напором воды. Ученика бросился спасать учитель, но ничем не смог помочь - ребенок погиб.

"Мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он подвинулся, поскользнулась нога и мальчик упал в воду. Конечно, проводили реанимационные мероприятия, как непосредственно педагоги, что были и с ребенком и с классом, которые путешествовал, так и вызвана была карета скорой помощи ", — говорит начальник управления образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Зоряна Довганык.

Как сообщает Украина 24, группа из 44 львовских школьников на экскурсию ездила с пятью взрослыми - тремя учителями и двумя родителями. После трагедии классный руководитель попал в больницу с сердечным приступом. Учитель, который бросился на помощь, наглотался воды и его с переохлаждением тоже госпитализировали.

"Мальчик поскользнулся, упал в водопад, один из учителей, учитель христианской этики, сразу бросился его спасать, вызвали ГСЧС, скорую... К сожалению, не удалось спасти Артема... Инструктаж по технике безопасности всегда проводится плюс взрослые отмечают, что это секунда дела была" , - говорит директор школы Татьяна Иванив.

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О том, что ребенок тонет в водопаде спасателям сообщили около полудня. Они меньше, чем за 10 минут приехали на место. Ребенок до сих пор был в воде, но зацепился за дерево."Спасатели с помощью бензопилы освободили ребенка из-под дерева, за которое он зацепился. Веревкой вытащили на берег и передали медикам. Медики констатировали смерть", — говорит представитель ГСЧС во Львовской области Игорь Курус.

До приезда спасателей помочь ребенку пытались и учителя, и местные.

"Мы бросились в воду, пробовали разные версии чтобы помочь, ничего не получалось. Одни поехали по пылу, пробовали поднимать это дерево, ребенка держали. Там уже лестница пошла, ничего не помогало", — говорят свидетели происшествия, передает ТСН.

"Сказали, что это секундное дело, потому что еще кто-то его фотографировал, этого мальчика. Он хотел на фоне водопада сфотографироваться. Секундное дело, что даже никто не смог отреагировать. Уже отреагировали, как он упал в воду и начали в той воде спасать. Активный ребенок, хорошей, действительно трудно говорить ... Все его любили, такой дружелюбный ", — говорит директор школы Татьяна Иванов.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей охраны жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего полиция открыла производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. И знаем, что директора заповедника уже вызвали в полицию давать показания.

Как ранее сообщал Главред, на Полтавщине в ванной утонул годовалый ребенок. Тело обнаружил сожитель пьяной матери.

Львовщина
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