Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

Женщина хотела совершить суицид и прихватить на тот свет еще и маленького сына / ТСН

В Киеве 32-летняя женщина пыталась выпрыгнуть из окна на 12-м этаже вместе с трехлетним сыном на руках. И ее, и ребенка удалось спасти.

На днях в полицию позвонила женщина и заявила, что ее дочь закрылась в квартире, схватила своего 3-летнего сына, вывела на балкон и собиралась выброситься с ним из окна, передает ТСН.

Сначала мать сама пыталась уговорить дочь слезть с балкона. Но когда поняла, что ее действия не приносят результата, позвонила в полицию. Правоохранители, которые прибыли на место инцидента, почти час уговаривали женщину не прыгать.

Все время переговоров женщина не соглашалась отпустить ребенка.

Когда одна группа спасателей была готова перехватить ее из окна, другая - выломала дверь и сняла женщину с сыном с балкона.

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Испуганного мальчика сразу передали медикам, сейчас он с бабушкой.

По предварительным данным, причиной таких действий матери маленького мальчика стал развод.

По словам соседей, квартиру женщина арендовала, раньше работала продавщицей, но в последнее время с работы ушла.

32-летняя мать сейчас находится под стражей, открыто уголовное производство из-за покушения на убийство ребенка. Санкция статьи предусматривает от лишения свободы на 15 лет до пожизненного заключения.

Продолжаются медэкспертизы, которые определят, была ли женщина вменяемой на момент совершения преступления.

Как сообщал Главред, в Умани 11-летняя девочка разбилась насмерть, прыгнув из окна квартиры на восьмом этаже. Трагедия произошла, когда дома была вся семья.

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