11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани

Такого поступка от ребенка никто не ожидал / скриншот с видео

В Умани 11-летняя девочки разбилась насмерть, прыгнув из окна своей квартиры на 8-м этаже. Трагедия произошла, когда дома была вся семья.

В тот вечер родители не заметили ничего странного в поведении дочери. Насторожил взрослых только ее мобильный телефон, на который приходили уведомления. Однако, признаваться, с кем ведет переписку, девочка не захотела, рассказали в сюжете " Надзвичайних новин ".

После разговора с родителями она побежала в свою комнату, открыла окно и бросилась с 8-го этажа.

Отец Насти говорит, что попросил дочь разблокировать телефон и показать, что за смс ей приходят. Но такой реакции от ребенка никто не ожидал.

Девочка упала на клумбу под домом, но чуда, к сожалению, не произошло. Врачи сразу констатировали смерть школьницы.

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Девочка скончалась на месте / скриншот с видео

В школе, где училась Настя, также поверить не могут, что она пошла на такой шаг и даже понятия не имеют, кто или что подтолкнуло ребенка к суициду. Девочка была отличницей, тихой и очень талантливой.

Читайте такжеРодители оставили ребенка на знакомых: годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в ХарьковеТем временем в полиции открыли производство по факту доведения до самоубийства. Следователи опрашивают родных, друзей и учителей. Также изъяли мобильный телефон Насти, который она так и не разблокировала.

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