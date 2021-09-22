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В Киеве 17-летняя девушка чуть не прыгнула с балкона на 25 этаже: коп спас ее в последние секунды

22 сентября 2021, 09:15
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В какой-то момент девушка внезапно прямо на глазах у патрульных соскользнула вниз и повисла на руках.

Копы увидели девушку, сидящую на краю балкона. На контакт с ними она не пошла / скриншот

В Киеве 17-летняя девушка пыталась совершить суицид и прыгнуть с балкона на 25-м этаже. Патрульный, который прибыл на вызов, сумел спасти ее буквально в последний момент.

Инцидент произошел на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы, говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранители получили сообщение от очевидца: "Ребенок сидит, свесив ноги с 25-го этажа дома на улице Ревуцкого".

На вызов прибыли патрульные Алексей Савкин и Владимир Кияница. Полицейские быстро поднялись на общий балкон, где сидела девушка, и попытались начать с ней разговор, но на контакт она не пошла.

В какой-то момент девушка внезапно прямо на глазах у патрульных соскользнула вниз и повисла на руках. Патрульный Савкин не растерялся — он быстро схватил ее и затащил на балкон.

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Когда девушка успокоилась, она рассказала полицейским, что ее семья сейчас переживает определенные проблемы, которые вызывают у нее очень сильное беспокойство.

Как сообщал Главред, в городе Мукачево на Закарпатье 19-летняя девушка совершила суицид - она спрыгнула с крыши 9-этажного дома и погибла на месте.

Трагедия произошла 18 августа в микрорайоне Росвигово. За несколько часов до самоубийства украинка спрашивала у бывшей одногруппницы, где в городе можно найти открытую крышу.

Известно, что девушка оставила предсмертную записку, а ее последнее сообщение в соцсети Instagram – стихотворение о несчастной любви.

viber
новости Киева полиция нравов самоубийство суицид
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