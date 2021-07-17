Не поступила в учебное заведение: в Днепре совершила суицид 15-летняя девочка

Девочка повесилась / gosnovosti.com

Ужасная трагедия в Днепре. Скончалась 15-летняя девочка. Подросток сама наложила на себя руки.

Как пишет Информатор, инцидент произошел на улице Анны Ахматовой утром в субботу, 17 июля. Тело девушки нашла ее мать во дворе дома.

Самоубийца оставила предсмертную записку, в которой указала причину суицида.

Она была сильно расстроена тем, что не может поступить в учебное заведение. В итоге, девушка повесилась на металлической перекладине.

Дальнейшие обстоятельства трагедии изучают специалисты.

Читайте такжеДостали коллекторы: под Днепром женщина убила сына с братом и повесиласьНапомним, в поселке Тростянец Винницкой области произошла трагедия – 14-летний школьник совершил самоубийство. Повешенным подростка нашел его отец во вторник.

Обнаружив повешенным собственного сына, отец немедленно вызвал на место трагедии правоохранителей. В полиции заявили, что признаков насильственной смерти на теле подростка не было. Мальчик повесился в летнем душе.