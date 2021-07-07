Отец нашел труп сына в летнем душе: в Винницкой области 14-летний подросток покончил с собой

Подросток совершил самоубийство в Винницкой области / deswork.net

В поселке Тростянец Винницкой области произошла трагедия – 14-летний школьник совершил самоубийство.

Повешенным подростка нашел его отец во вторник, 6 июля, говорится в сообщении издания Винниця.info.

Обнаружив повешенным собственного сына, отец немедленно вызвал на место трагедии правоохранителей.

"Признаков насильственной смерти на теле подростка не было. По информации полиции, мальчик повесился в летнем душе", — говорится в сообщении.

Добавим, что вероятные причины и обстоятельства самоубийства подростка устанавливают правоохранители.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Тернопольской области правоохранители обнаружили мертвым супругов.

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Мертвой обнаружили 28-летнюю женщину, на теле женщины имелись признаки насильственной смерти. Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.