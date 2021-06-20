На Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себя

В Тернопольской области мужчина убил супругу / УНИАН

В Тернопольской области правоохранители обнаружили мертвым супругов. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства трагедии, пишет пресс-служба ведомства.

Сначала в правоохранительные органы обратилась местная жительница и рассказала, что в доме своего брата она обнаружила мертвой его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти.

Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.

"Супруги находились в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать из дома его малолетнюю дочь", - добавили в пресс служба полиции.

Как ранее писал Главред, в селе Кийлов Бориспольского района на Киевщине 4-летний мальчик упал в выгребную яму уличного туалета. На помощь ребенку пришла его 10-летняя сестра, однако не смогла вытащить брата и сама упала в туалет.

Девочка скончалась, а мальчика доставили в больницу без сознания.