На Полтавщине в выгребной яме нашли тела мужчин: названа возможная причина гибели

На Полтавщине погибли три человека / pl.dsns.gov.ua

В среду вечером, 16 октября, в городе Лохвица Полтавской области на территории частного домовладения найдены мертвыми три человека, уже известна возможная причина их гибели.

Людей нашли мертвыми на ул. Свитанкова, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области.

По данным ведомства, спасателям сообщили, что люди погибли в результате несчастного случая во время очистки выгребной ямы. Сотрудники ГСЧС в защитном снаряжении вытащили тела погибших.

В Управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской областной госадминистрации сообщили, что погибли мужчины в возрасте 35, 39 и 49 лет. Предварительная причина гибели - отравление парами метана.

Напомним, в конце июля на севере Киевской области - в поселке Иванков - в канализационном колодце были найдены мертвыми три сотрудника местного водоканала. СМИ выяснили, что сотрудники водоканала погибли в результате отравления парами газа аммиака.