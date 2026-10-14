Дождь из живых рыб — реальность: учёные назвали причину редкого погодного явления

В городе Йоро дважды в год после сильных ливней находят сотни живых рыб, а ученые связывают это необычное явление с водными смерчами и торнадо.

https://glavred.info/nauka/dozhd-iz-zhivyh-ryb-realnost-uchenye-nazvali-prichinu-redkogo-pogodnogo-yavleniya-10804112.html Ссылка скопирована

Рыбный дождь в Гондурасе - ученые выяснили возможную причину явления / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему в Гондурасе с неба падают рыбы

Почему после ливней находят рыбу

Как возникает рыбный дождь

В Гондурасе после сильных ливней с неба якобы падают живые рыбы, а ученые связывают необычное явление с водными смерчами и торнадо. В городе Йоро этот феномен наблюдают уже более века: после непогоды местные жители находят сотни рыбок на улицах и полях. Несмотря на научные гипотезы, необычное природное явление остается частью местных легенд. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил , почему в Гондурасе можно увидеть дождь из рыбы.

видео дня

Рыбный дождь в Гондурасе: где и когда происходит необычное явление

Город Йоро стал известен благодаря природному феномену, который регулярно привлекает внимание туристов и исследователей. Чаще всего необычные осадки наблюдаются в период с мая по июль, когда регион накрывают сильные ливни с порывистым ветром.

После окончания непогоды местные жители находят на земле множество рыбок. Их собирают в корзины, а само событие воспринимают как особую часть жизни общины.

Долгое время истории о рыбном дожде оставались преимущественно в рамках местного фольклора. Впоследствии этот феномен привлек внимание международных исследовательских групп и журналистов, стремившихся зафиксировать его последствия.

Что рассказал репортер о рыбном дожде в Йоро

Один из журналистов, которому удалось увидеть последствия необычного ливня, поделился впечатлениями от события. По его словам, местные жители заранее сообщили о возможности заснять рыбный дождь.

"Местные пообещали, что я первым буду снимать рыбный дождь. Они связались только со мной. Я уже слышу их смех. Чтобы набрать рыбу, достаточно просто оставить корзину под открытым небом. Моя первая рыба с небес! Это действительно чудо!" - поделился впечатлениями репортер.

Этот рассказ передает реакцию очевидца на увиденное. Для местных жителей появление рыбы после ливней давно стало привычным явлением, однако для посторонних наблюдателей оно выглядит необычно.

Почему в Гондурасе идет дождь из живой рыбы

Метеорологи и биологи рассматривают природные атмосферные процессы как возможное объяснение этого явления. В частности, речь идет о водных смерчах и торнадо, способных поднимать воду вместе с мелкими водными организмами.

Мощные восходящие потоки воздуха могут возникать над озерами или морем. Если они подхватывают рыбу и переносят её на значительное расстояние, животные могут оказаться далеко от водоёмов, когда сила ветра ослабевает.

Согласно этой гипотезе, штормовые системы способны переносить водных обитателей на десятки километров вглубь суши. Когда воздушные потоки теряют силу, рыба выпадает вместе с осадками или падает на землю во время непогоды.

Смотрите видео о необычных погодных явлениях:

Могут ли с неба падать лягушки и черви

Подобные сообщения касаются не только рыб. В различных описаниях необычных осадков упоминаются также лягушки и черви, которых якобы переносят сильные воздушные потоки.

Механизм такого переноса связывают со способностью мощных атмосферных вихрей поднимать небольшие объекты и перемещать их на значительные расстояния. В то же время именно в случае с Йоро важно различать местные свидетельства, зафиксированные последствия и научное объяснение возможного механизма.

Почему жители Гондураса считают рыбный дождь чудом

Для жителей Йоро это явление имеет не только природное, но и культурное значение. На протяжении многих лет рыбный дождь воспринимали как необычный дар, а собранную после ливня рыбу использовали в пищу.

Напомним, как ранее сообщал Главред, ведущий проекта "Затерянный мир" Максим Сухенко обратил внимание на историческое извержение Тамбори и его последствия для климата. Он подчеркнул, что "год без лета" 1816 года привёл к заморозкам и неурожаям в Северном полушарии. В августе 1816 года в Европе и Соединённых Штатах были зафиксированы аномальные заморозки и потери урожая после извержения 1815 года.

SpaceX провела технологическую операцию по возврату компонентов ракеты после запуска. Посадка Falcon 9 на автономную морскую платформу впервые состоялась в 2016 году. В 2016 году первая ступень успешно вертикально приземлилась на плавучую платформу, и к разработке системы присоединился украинский программист.

Читайте также:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред